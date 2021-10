La detención en Cerdeña (Italia) del expresidente catalán Carles Puigdemont abre un debate jurídico sobre si finalmente podrá ser entregado a España para responder ante el Tribunal Supremo por el ‘procés’ de 2017. El ‘expresident’ no tiene ya inmunidad como eurodiputado, pero las dudas surgen en torno a si la euroorden española de detención está o no activa. El Supremo dice que siempre ha estado vigente, pero el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) entendió que estaba suspendida de facto en un auto del pasado 30 de julio. Serán las autoridades italianas las que deberán resolver este y otros debates.

Puigdemont, sobre quien el juez Pablo Llarena emitió una euroorden de detención por sedición y malversación el 14 de octubre de 2019, fue arrestado este jueves por la noche en el aeropuerto de Alguery. El magistrado ha reclamado la entrega a España del expresidente catalán.

Tras declarar ante el juez de forma telemática y responder que no quiere volver a España, Puigdemont ha sido puesto en libertad mientras se tramita su extradición, después de que la Fiscalía no haya interpuesto medidas cautelares, deberá volver a comparecer el próximo 4 de octubre ante el Tribunal de Apelación de Sassari. Aún queda por saber, por tanto, si la Justicia italiana acabará accediendo a entregar a España a Puigdemont o si no.

La suspensión de la inmunidad fue necesaria para su detención La detención de Puigdemont ha sido posible después de que en marzo el Parlamento Europeo levantara, a petición del juez Llarena, la inmunidad a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. Los tres recurrieron este hecho ante el Tribunal de General de la Unión Europea (TGUE), que, sin embargo, decidió el pasado 30 de julio mantener suspendida la inmunidad y no aplicar medidas cautelares. El TGUE entendía que no existía riesgo de detención, ya que a su juicio las órdenes europeas de detención quedaban en suspenso hasta que se resolviera en el Tribunal de Justicia de la Union Europea otra cuestión prejudicial planteada por Llarena sobre el conseller Lluis Puig. En concreto, el magistrado del Supremo había preguntado al TJUE si podría actuar o no contra el exconseller después de que Bélgica hubiera rechazado entregarlo a España. La defensa de Puigdemont se aferra a este auto “certísimo”. Uno de sus abogados, Gonzalo Boye, cree que “en cuestión de días” las autoridades judiciales italianas dejarán a su defendido en libertad, puesto que la euroorden "no es ejecutable". Y ha criticado en una entrevista en la Cadena Ser que “el Tribunal Supremo lleva mucho tiempo sin entender que hay un espacio único europeo”. 04.34 min El abogado de Puigdemont: "La euroorden no es ejecutable" Otro letrado que defiende al expresidente catalán, Simon Beckaert, ha anunciado una nueva demanda "lo antes posible" ante el TGUE para que se le devuelva la inmunidad. En caso de que el tribunal acceda a estas medidas "cautelarísimas", el proceso en Italia quedaría paralizado hasta que el TGUE se pronunciara sobre esta misma cuestión de fondo.