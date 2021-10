La Policía italiana ha detenido en Cerdeña al expresidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española desde el otoño de 2017.

El expresidente catalán estaba en la isla italiana en un evento y ha sido arrestado por agentes de paisano por la euroorden emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del 'procés', según ha podido confirmar RTVE.

Las mismas fuentes apuntan a que el Supremo se pondrá en contacto con las autoridades este viernes.

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, mantiene que "esta detención es en función de la euroorden de 14 de octubre de 2019 que, por imperativo legal -según establece el Estatuto del TJUE, se encuentra suspendida".

Ha añadido también que "España informó al Tribunal General, y así se recoge en la resolución de 30 de julio pasado, que ningún país ejecutaría una orden de estas características; en la misma resolución el Vicepresidente del TGUE indicó que, de ser necesario, se solicitase una nueva medida cautelarísima".

El político catalán podrá solicitar de nuevo medidas cautelares al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para tratar de recuperar su inmunidad como eurodiputado y parar su extradición a España.

A través de las redes sociales, el abogado de Puigdemont ha acusado a España de "provocar la detención de un eurodiputado por parte de otro estado miembro de la UE. Lo ha conseguido engañando al Tribunal de Luxemburgo, pues dijeron que eso no pasaría. La detención durará máximo unas horas, pero la vergüenza de España quedará para la historia".

“Espanya acaba de provocar la detenció d’un eurodiputat per part d’un altre estat membre de la UE. Ho ha aconseguit enganyant el Tribunal de Luxemburg, doncs varen dir que això no passaria.

La detenció durarà màxim unes hores, però la vergonya d’Espanya quedarà per a la història. https://t.co/skKbMon6DZ“