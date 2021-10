05:15

Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión Jurídica de la Eurocámara, pide prudencia ante la detención de Carles Puigdemont. "Es un procedimiento muy complejo, ni siquiera estamos en la mitad del mismo, no hay que generar expectativas ni pensar que esto es definitivo."

Sobre por qué ha sido detenido en Italia y no en otros países del espacio Schengen, explica que Francia, Bélgica y Luxemburgo son sede del Parlamento Europeo. "Ahí se considera que España ha decidido desactivar la euroorden en esos países y no hay riesgo de detención donde desarrolla su labor parlamentaria. Si le detienen en un cuarto país, entendemos que la euroorden seguía activa, y por eso le han detenido." Sus abogados han manifestado que pedirán la inmunidad. "La inmunidad sería una medida cautelar durante el procedimiento del recurso. La inmunidad está levantada. Puigdemont pidió que se le restableciera porque decía que no podía desarrollar su actividad parlamentaria en esos tres países. El Tribunal de Justicia se la restableció y se la volvieron a quitar. Ahora están pidiendo que esa inmunidad tiene que estar en un país en el que no están las instituciones. Si recibiera esa inmunidad, quedaría en libertad. Vamos a ver qué dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea." Y asegura que confía en la justicia. "Dejar que la justicia trabaje. Y decida lo que decida sobre si devolverle temporalmente la inmunidad a Puigdemont, sería simplemente durante el tiempo que dure el proceso del recurso de suplicatorio."