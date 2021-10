10:03

Carles Puigdemont huyó de España en 2017 y desde entonces se ha enfrentado a tres justicias europeas: la belga, la alemana y ahora la italiana. Fuentes del Tribunal Supremo defienden que la euroorden cursada en su día por el juez Llarena sigue en vigor y que, por tanto, ahora se puede pedir la entrega del ex presidente a España. Puigdemont perdió la inmunidad en marzo y la Corte Suprema Europea rechazó su recurso con el argumento de que no corría peligro de detención porque la euroorden estaba en suspenso. Por eso, ahora la justicia italiana tendrá que decidir si el documento está o no activo y, si es así, analizar si esos delitos entran en el marco de la euroorden: “Ahí, sin entrar en el fondo, decidirá si accede a la entrega de Puigdemont. No es un procedimiento común entre países”, ha explicado en Las Mañanas de RNE Xabier Arbos, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona.