El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido reelegido este domingo como presidente del PP de la comunidad tras conseguir el respaldo del 98,26 % de los 1.250 compromisarios que participaban en el marco del XIV Congreso de la región, antesala de las elecciones del próximo 13 de febrero.

“Voy a estar a la altura", ha señalado el recién proclamado presidente, que se presentaba como único candidato a presidir la formación tras reunir alrededor de 4.100 avales procedentes de forma “equitativa” de las nueve provincias, rebasando ampliamente los 90 requeridos para avanzar en el proceso.

“���� Tras el recuento de los votos de los 1250 compromisarios que participan en nuestro 14 Congreso #CyL #creamosFuturo...



�� ¡Alfonso Fernández Mañueco @alferma1 ha sido reelegido como presidente del PP #CastillaYLeón con el 98,26% de los votos!



��¡Enhorabuena, PRESIDENTE! pic.twitter.com/Xdb9udE4Nq“ — PP Castilla y León (@PopularesCyL) January 16, 2022

De los 1.250 compromisarios que estaban llamados a votar de forma telemática, han depositado su voto un total de 1.154. De ellos, 1.129 han sido a favor, 20 en blanco y 5 nulos. Por tanto, Mañueco ha sido reelegido como presidente del PP de Castilla y León con el 98,26 % de los votos.

"De este Congreso salgo llego de esperanza, con ganas, ilusión, con energía. Con vosotros podemos conseguirlo todo. Os prometo que juntos vamos a ganar las elecciones el 13 de febrero. De aquí salimos para la victoria", ha enfatizado el presidente, que afronta este nuevo liderazgo con el objetivo de que el PP logre una mayoría absoluta que le permita desplegar sus políticas sin las cortapisas impuestas desde otras formaciones y que le permita, a su vez, a Pablo Casado llegar a La Moncloa. "Pablo, te necesitamos", ha reiterado en varias ocasiones durante su discurso.

En línea con el resto de barones autonómicos este sábado, Mañueco se ha mostrado muy crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien a su juicio "cede a los chantajes", algo que él no va a hacer si gana las elecciones. "Conmigo no hay chantajes que valgan. Si alguien quiere jugar a ser el Rufián de esta comunidad, conmigo que no cuenten. Nunca voy a ser el Sánchez de esta región. Este partido es serio. Soy un tipo serio", ha insistido.

Bajada de impuestos y 'cheque bebé' El que será el candidato a las elecciones de Castilla y León por el PP ha anunciado que, si continúa como presidente, pondrá en marcha un 'cheque bebé' con una ayuda directa a las familias por nacimiento, además de dar ayudas para rehabilitar la vivienda. Mañueco también ha prometido una bajada del IRPF en el tramo autonómico, pues en su opinión es "la mejor forma de salir de la crisis". "Vamos a crear nuevas deducciones: por residir en zonas rurales y por traslado de residencia a un municipio en riesgo de despoblación", ha anunciado. Precisamente, teniendo en cuenta a la llamada 'España vaciada', ha recalcado que "se van a blindar por ley las escuelas, los consultorios médicos, los servicios sociales, la atención a los mayores, la vivienda y el transporte público en el mundo rural. "No más improvisaciones en este tema", ha apuntado. “"Prometí que, mientras yo fuera presidente, no se iban a cerrar los consultorios en el mundo rural, y he cumplido. Habrá una ley que blinde la asistencia sanitaria en el mundo rural".#CreamosFuturo



�� @alferma1 pic.twitter.com/CUUeISKnCf“ — Partido Popular (@populares) January 16, 2022