Llegan a España los primeros vuelos desde Catar tras el conflicto en Oriente Medio: "Por fin respiramos tranquilos"
- El ministro de Exteriores informa de la llegada de los primeros vuelos comerciales desde este país
- Los españoles repatriados desde Oriente Medio son ya más de 4.000, según Albares
- DIRECTO: sigue la última hora de la guerra en Irán
Los primeros vuelos comerciales desde Catar están llegando a España desde el estallido del conflicto en Oriente Medio, tal y como ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien informa de que más de 4.000 españoles han sido ya repatriados.
"¡Estamos llegando a casa por fin!", confirma a RTVE.es Noelia, una española que quedó atrapada hace una semana en Catar por el cierre de su espacio aéreo.
"La verdad que ha sido una auténtica pesadilla. No veíamos el fin y por fin podemos respirar tranquilos", prosigue. Noelia se quedó atrapada junto a su marido en un hotel en el que han compartido habitación con otros dos jóvenes españoles, que estaban en la misma situación.
Su suegro, que ha hablado previamente con RTVE.es, ha explicado que su familia en Catar ha pasado estos días con "incertidumbre" y "desasosiego y angustia". Pero celebra haber podido estar en contacto permanente con ellos y la atención prestada por parte de la Embajada de España en Catar.
Más de 4.000 españoles repatriados
En un mensaje publicado en su perfil de X, Albares ha recordado también que más de 4.000 españoles han sido ya repatriados y ha insistido en que el Ministerio de Exteriores "no dejará atrás a ningún español que quiera ser evacuado".
Precisamente, este viernes Exteriores informó de que 658 ciudadanos españoles llegarían en las próximas horas desde Emiratos Árabes Unidos en tres vuelos comerciales a Madrid y Barcelona.
Estas repatriaciones tienen lugar después de que entre el jueves y el viernes llegaran a Madrid 412 personas procedentes de Omán en dos aviones enviados por el Ejército del Aire y del Espaciorepatriados a Oriente Medio.