Llegan a España los primeros vuelos desde Catar tras el conflicto en Oriente Medio: "Por fin respiramos tranquilos"

Los primeros vuelos comerciales desde Catar están llegando a España desde el estallido del conflicto en Oriente Medio, tal y como ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien informa de que más de 4.000 españoles han sido ya repatriados.

"¡Estamos llegando a casa por fin!", confirma a RTVE.es Noelia, una española que quedó atrapada hace una semana en Catar por el cierre de su espacio aéreo.

"La verdad que ha sido una auténtica pesadilla. No veíamos el fin y por fin podemos respirar tranquilos", prosigue. Noelia se quedó atrapada junto a su marido en un hotel en el que han compartido habitación con otros dos jóvenes españoles, que estaban en la misma situación.

Su suegro, que ha hablado previamente con RTVE.es, ha explicado que su familia en Catar ha pasado estos días con "incertidumbre" y "desasosiego y angustia". Pero celebra haber podido estar en contacto permanente con ellos y la atención prestada por parte de la Embajada de España en Catar.