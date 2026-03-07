Llega a España el segundo avión militar con 240 evacuados por la guerra en Oriente Medio

El segundo avión del Ejército del Aire y del Espacio con 240 personas atrapadas por la guerra en Oriente Medio, 229 españoles y 11 extranjeros, ha llegado este viernes a España procedente de Omán.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado que el vuelo militar, procedente de Mascate (Omán), ha llegado a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) a las 20:45 horas.

La aeronave (A330) llegó a Omán esta mañana procedente de Yibuti, tras modificar su ruta después de recoger al 57º contingente del Destacamento Aéreo Táctico ‘Orión’, que participaba en la operación Atalanta de la Unión Europea de lucha contra la piratería.

Se trata de la segunda aeronave enviada por el Ejército del Aire y del Espacio desde que estalló el conflicto, tras la repatriación de otros 172 ciudadanos este jueves.

Las mismas fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares han explicado que España ha facilitado otros operativos de salida por carretera desde Israel (37 personas), Kuwait (35 españoles y 13 extranjeros), Palestina (9 personas) y Bahréin (2 personas).

Asimismo, han añadido que 658 ciudadanos españoles llegarán en las próximas horas desde Emiratos Árabes Unidos en tres vuelos comerciales a Madrid y Barcelona.

En total, hasta el momento se ha producido la salida de alrededor de 4.000 españoles.

El objetivo sigue siendo, reitera Exteriores, "repatriar hasta el último ciudadano español que así lo desee".