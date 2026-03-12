El rey Felipe VI estrecha lazos con Bolivia en su visita al presidente Rodrigo Paz
- La visita oficial del monarca a Bolivia cierra la gira sudamericana que se inició en Valparaíso
- El presidente, Rodrigo Paz, dijo que le une al monarca una "amistad personal de juventud"
El rey Felipe VI se ha reunido este jueves con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en el antiguo Palacio de Gobierno en La Paz, durante la visita oficial que el monarca realiza al país suramericano. Esta visita oficial tiene como objetivo reforzar los lazos que unen los pueblos de ambos lados del Atlántico, y cierra la gira sudamericana que el Rey comenzó en la toma de posesión del presidente de Chile, José Antonio Kast, en Valparaíso, ciudad desde la que el monarca viajó a La Paz.
Tras participar en un desayuno con empresarios españoles y bolivianos, el rey de España, que llegó en la víspera a Bolivia, se ha trasladado hasta la plaza Murillo, el centro del poder político del país donde están las sedes del Gobierno y el poder legislativo nacional.
En la plaza le ha recibido el canciller boliviano, Fernando Aramayo. El monarca ha recibido honores de una unidad militar de los Colorados de Bolivia, la guardia presidencial del país, a la que ha pasado revista antes de ingresar al llamado Palacio Quemado. En el vestíbulo del edificio de gobierno le aguardaban el presidente, Rodrigo Paz, su familia y ministros, quienes han saludado al rey y han posado en diversas fotografías para conmemorar la visita del monarca.
Posteriormente, Felipe VI y el presidente Paz han salido caminando a la plaza Murillo para dirigirse al Museo Nacional de Etnografía y Folclore (Musef), situado unas calles más allá. En la plaza, el rey ha roto el protocolo para hablar con una anciana que se había acercado a saludarle y también se ha tomado fotografías con dos niñas.
Al llegar al Musef, han sido recibidos por su directora en funciones, la arqueóloga Patricia Álvarez, quien ha guiado el recorrido del monarca y las autoridades bolivianas por los principales salones del museo.
Después de esta visita, está previsto que Felipe VI y el presidente boliviano retornen al Palacio Quemado para el almuerzo, tras el cual concluirá la visita del rey.
Rodrigo Paz y Felipe VI, unidos por la amistad
Rodrigo Paz y Felipe VI mantienen una "amistad personal de juventud", según mencionó el mandatario boliviano en una reciente entrevista con el canal estatal Bolivia TV. El presidente boliviano expresó su confianza en que la visita del rey ayude a vincular a Bolivia con inversiones españolas que contribuyan al desarrollo de la economía de su país.
Rodrigo Paz nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en al menos una decena de países debido a que sus padres, la española Carmen Pereira y el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), fueron perseguidos durante los gobiernos militares.
Cuando el rey Felipe VI era príncipe asistió a dos investiduras del exmandatario boliviano Evo Morales (2006-2019), en 2006 y 2010. No estuvo presente en su tercera toma de posesión en 2015, pero sí asistió a la toma de juramento de Luis Arce (2020-2025), en 2020.