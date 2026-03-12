El rey Felipe VI estrecha lazos con Bolivia en su visita al presidente Rodrigo Paz

El rey Felipe VI se ha reunido este jueves con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en el antiguo Palacio de Gobierno en La Paz, durante la visita oficial que el monarca realiza al país suramericano. Esta visita oficial tiene como objetivo reforzar los lazos que unen los pueblos de ambos lados del Atlántico, y cierra la gira sudamericana que el Rey comenzó en la toma de posesión del presidente de Chile, José Antonio Kast, en Valparaíso, ciudad desde la que el monarca viajó a La Paz.

Tras participar en un desayuno con empresarios españoles y bolivianos, el rey de España, que llegó en la víspera a Bolivia, se ha trasladado hasta la plaza Murillo, el centro del poder político del país donde están las sedes del Gobierno y el poder legislativo nacional.

En la plaza le ha recibido el canciller boliviano, Fernando Aramayo. El monarca ha recibido honores de una unidad militar de los Colorados de Bolivia, la guardia presidencial del país, a la que ha pasado revista antes de ingresar al llamado Palacio Quemado. En el vestíbulo del edificio de gobierno le aguardaban el presidente, Rodrigo Paz, su familia y ministros, quienes han saludado al rey y han posado en diversas fotografías para conmemorar la visita del monarca.

El rey Felipe VI saluda a una mujer durante un recorrido este jueves, en La Paz (Bolivia) EFE/ Luis Gandarillas

Posteriormente, Felipe VI y el presidente Paz han salido caminando a la plaza Murillo para dirigirse al Museo Nacional de Etnografía y Folclore (Musef), situado unas calles más allá. En la plaza, el rey ha roto el protocolo para hablar con una anciana que se había acercado a saludarle y también se ha tomado fotografías con dos niñas.

Al llegar al Musef, han sido recibidos por su directora en funciones, la arqueóloga Patricia Álvarez, quien ha guiado el recorrido del monarca y las autoridades bolivianas por los principales salones del museo.

Después de esta visita, está previsto que Felipe VI y el presidente boliviano retornen al Palacio Quemado para el almuerzo, tras el cual concluirá la visita del rey.