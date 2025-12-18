Enlaces accesibilidad
Elecciones Extremadura 2025
18 de diciembre

Diario de campaña elecciones Extremadura: 18 de diciembre

  Arranque de campaña Sánchez y Feijóo arropan a sus candidatos en el arranque de campaña
  Día 1: PP y Vox se enzarzan Feijóo y Guardiola se enzarzan con Abascal e Ibarra acude a respaldar a Gallardo
  Día 2: La Constitución, en campaña El Día de la Constitución se cuela en una jornada con la primera participación de Belarra y Monero
  Día 3: Jornada sin grandes mítines Los candidatos aparcan los grandes mítines y buscan el voto en mercadillos y fiestas locales
  Día 4: Los candidatos van a pequeñas poblaciones PP y Unidas por Extremadura coinciden en Puebla, el PSOE propone un plan turístico y Vox sigue en Cáceres
  Día 5: Los partidos marcan distancia entre sí PSOE y Unidas por Extremadura afean los "recortes" a Guardiola, y PP y Vox evidencian sus diferencias
  Día 6: Día triste por la muerte del líder de Extremoduro Los autónomos y el campo centran la campaña en un día triste en Extremadura por la muerte de Robe Iniesta
  Día 7: Primer debate electoral Un debate imposible a diez con reproches entre partidos pero que no aclara pactos
  Día 8: Vuelven los líderes nacionales Los líderes nacionales de PP, Vox y Podemos vuelven a hacer campaña en Extremadura
  Día 9: Los casos de corrupción y de abusos, en la campaña Los casos de corrupción y de abusos que cercan al PSOE se cuelan en los mítines
  Día 10: Sánchez y Maíllo, en Extremadura Sánchez y Maíllo arropan a sus candidatos en una jornada sin actos de Vox
  Día 11: Últimos sondeos Arranca la última semana, marcada por los sondeos que dan la victoria al PP y el hundimiento del PSOE
  Día 12: Feijóo y Abascal, de nuevo en campaña Feijóo y Abascal vuelven a hacer campaña en Extremadura
  Día 13: PSOE y Vox critican a Guardiola PSOE y Vox critican a Guardiola por no ir al debate de RTVE y UPEx pide "llenar las urnas" contra la derecha

