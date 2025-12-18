18 de diciembre
Diario de campaña elecciones Extremadura: 18 de diciembre
Arranque de campaña Sánchez y Feijóo arropan a sus candidatos en el arranque de campañaDía 1: PP y Vox se enzarzan Feijóo y Guardiola se enzarzan con Abascal e Ibarra acude a respaldar a GallardoDía 2: La Constitución, en campaña El Día de la Constitución se cuela en una jornada con la primera participación de Belarra y MoneroDía 3: Jornada sin grandes mítines Los candidatos aparcan los grandes mítines y buscan el voto en mercadillos y fiestas localesDía 4: Los candidatos van a pequeñas poblaciones PP y Unidas por Extremadura coinciden en Puebla, el PSOE propone un plan turístico y Vox sigue en CáceresDía 5: Los partidos marcan distancia entre sí PSOE y Unidas por Extremadura afean los "recortes" a Guardiola, y PP y Vox evidencian sus diferenciasDía 6: Día triste por la muerte del líder de Extremoduro Los autónomos y el campo centran la campaña en un día triste en Extremadura por la muerte de Robe IniestaDía 7: Primer debate electoral Un debate imposible a diez con reproches entre partidos pero que no aclara pactosDía 8: Vuelven los líderes nacionales Los líderes nacionales de PP, Vox y Podemos vuelven a hacer campaña en ExtremaduraDía 9: Los casos de corrupción y de abusos, en la campaña Los casos de corrupción y de abusos que cercan al PSOE se cuelan en los mítinesDía 10: Sánchez y Maíllo, en Extremadura Sánchez y Maíllo arropan a sus candidatos en una jornada sin actos de VoxDía 11: Últimos sondeos Arranca la última semana, marcada por los sondeos que dan la victoria al PP y el hundimiento del PSOE
