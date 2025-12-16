Feijóo y Abascal vuelven a hacer campaña en Extremadura | Diario de campaña

Día 9: Los casos de corrupción y de abusos, en la campaña Los casos de corrupción y de abusos que cercan al PSOE se cuelan en los mítines Día 10: Sánchez y Maíllo, en Extremadura Sánchez y Maíllo arropan a sus candidatos en una jornada sin actos de Vox Día 11: Últimos sondeos Arranca la última semana, marcada por los sondeos que dan la victoria al PP y el hundimiento del PSOE Día 12: Feijóo y Abascal, de nuevo en campaña Feijóo y Abascal vuelven a hacer campaña en Extremadura

Un día más, los líderes nacionales del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, han vuelto a hacer campaña en Extremadura, una jornada en la que todos los partidos han resaltado los modelos que están en juego en las elecciones extremeñas del próximo domingo. El PSOE y Unidas por Extremadura critican los "recortes" de las derechas. El PP pide el voto útil para poder seguir "avanzando", y Vox critica al "bipartidismo corrupto".

Gallardo (PSOE) promete extender la educación de 0 a 3 años El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha iniciado su agenda electoral este miércoles en Badajoz. En declaraciones a los medios, ha prometido "extender la educación de 0 a 3 años con la creación de 3.000 nuevas plazas en aulas de la escuela pública". Asimismo se ha comprometido a "recuperar lo que se ha perdido" con el Gobierno de la 'popular' María Guardiola, como los "comedores escolares gratuitos". Gallardo ha denunciado que la educación "es uno de los pilares que más ha quebrado el Gobierno del PP y Vox" y ha recordado que cuando Guardiola llegó a la Junta eliminó la gratuidad de los comedores escolares y las aulas infantiles. "Dejó a muchas familias sin la posibilidad de la conciliación", ha asegurado. También ha criticado que "7.000 niños del mundo rural" se quedaron si bus escolar al inicio del actual curso. ““ "Se está aplicando el modelo del PP, que es ir debilitando lo público para profundizar en lo privado. Lo hemos visto con los cheques educa y los cheques para las clases de inglés. Si en tu pueblo o barrio no hay academia de inglés, pues no tienes posibilidad de estudiar inglés. Si en tu pueblo no hay guarderías infantiles, te quedas con el bebé en tu casa porque no tendrás posibilidad de conciliar en esas primeras etapas", ha afeado. Después, en un mitin en Olivenza (Badajoz), Gallardo ha cargado contra el líder de Vox, Santiago Abascal por ir a Extremadura a "montarse a caballo, con capa y plantarse a pastorear ovejas". Además, ha afeado a este partido y a la candidata del PP, María Guardiola, que estén como "el dúo Pimpinela". Y ha advertido de que "este dúo es el que ha traído los mayores recortes en la región". Por eso, ha defendido que el próximo domingo "las políticas de recortes implantadas por PP y Vox se pueden revertir" y ha reivindicado el legado de presidentes socialistas como José Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara. "No he escuchado a Guardiola hablar de (José Antonio) Monago. Yo, en cambio, invoco a Ibarra y Vara porque me siento orgulloso de lo que hicieron", ha zanjado.

Feijóo vuelve a hacer campaña en Extremadura El líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto este martes a Extremadura para hacer campaña por su candidata, María Guardiola, y ha visitado Zahínos y Jerez de los Caballeros (Badajoz) junto con el número dos del PP de esta región, Abel Bautista. Feijóo ha asegurado que su partido va a "seguir trabajando hasta el domingo" para obtener "el mejor resultado posible", aunque ha admitido que en la "España actual" es "muy difícil conseguir una mayoría absoluta". Así, se ha marcado como objetivo para la cita con las urnas extremeñas que el PP tenga "más votos que toda la izquierda", y ha hecho un llamamiento tanto al voto útil frente a Vox para que no se vuelva a "bloquear la gobernabilidad" y a un voto de "castigo" para el Gobierno de Pedro Sánchez. "Espero que nadie bloquee a alguien votando con la izquierda", ha advertido Feijóo, en alusión a los de Santiago Abascal, en declaraciones a los medios. En este punto, se ha mostrado muy crítico con Vox y ha asegurado que "la mayoría de los votantes" de este partido "no entienden" que los de Abascal tenga "como objetivo fundamental criticar y descalificar la presidenta y candidata del PP", como el PSOE. Aun así, se ha mostrado convencido de que Guardiola "va a ganar" las elecciones del domingo porque, ha defendido, la única prioridad de la candidata 'popular' es Extremadura. Para el líder del PP, las elecciones del 21-D son una "oportunidad histórica" porque los extremeños tienen la opción de elegir entre "avanzar" y "consolidar el cambio" o "bloquearse" y "quedar atrapada en una pinza". Además, ha asegurado que estas elecciones "pueden tener un efecto dominó en el conjunto de la política nacional", ya que después vendrán las citas en Aragón, Castilla y León y Andalucía. "Extremadura es el primer paso de este cambio político", ha proclamado. ““ Por su parte, Bautista ha defendido al sector de las carboneras porque "dan mucho trabajo" y "generan 90 millones de euros". "Somos el primer exportador de carbón de encina", ha subrayado. Así, ha garantizado que el Ejecutivo de Guardiola va a trabajar por "darle soluciones reales a este sector amenazado de cierre".

Abascal denuncia el "abandono" de Las Hurdes y tacha de "feminazi" a Guardiola También este martes el líder de Vox, Santiago Abascal, ha acompañado a su candidato a la Junta de Extremadura, Óscar Fernández. Su agenda de actos electorales ha comenzado en Casares de las Hurdes (Cáceres), donde ha denunciado que esa zona es "una tierra dejada de la mano de dios". "Parece que los políticos del bipartidismo se han olvidado de ella y la han abandonado". A su juicio, esto es así porque "el dinero de los españoles se está empleando en otras cosas". Y por la tarde, ambos han celebrado un mitin en Mérida (Badajoz). En este acto, Abascal ha cargado contra la candidata del PP, a la que ha tachado de "feminazi". "Se ha puesto en modo feminazi en esta campaña, y si se le lleva la contraria, nos dice que somos machista. Pero no es así. No le llevamos la contraria por ser mujer. Ha robado el cambio en Extremadura", ha criticado. "La señora Guardiola no ha cumplido con los extremeños, ni con nosotros. Tiene las mismas políticas que los socialistas en todo", ha añadido. En una entrevista electoral en Las Mañanas de RNE, Fernández ha vuelto a mostrar su rechazo al Pacto Verde, ha reiterado su defensa de la central nuclear de Almaraz, y ha abogado por acabar con el "gasto superfluo" de gobiernos anteriores para destinarlo a "lo importante". Sobre posibles pactos tras el 21 de diciembre, ha afirmado que Vox no va a "mercadear con los votos y la confianza" que depositen en ellos los extremeños. En el mitin de Mérida, ha defendido hacer vivienda pública. Vox reitera su rechazo al Pacto Verde en Extremadura y defiende el mantenimiento de Almaraz