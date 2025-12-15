Arranca la última semana, marcada por los sondeos que dan la victoria al PP y el hundimiento del PSOE | Diario de campaña

Día 8: Vuelven los líderes nacionales Los líderes nacionales de PP, Vox y Podemos vuelven a hacer campaña en Extremadura Día 9: Los casos de corrupción y de abusos, en la campaña Los casos de corrupción y de abusos que cercan al PSOE se cuelan en los mítines Día 10: Sánchez y Maíllo, en Extremadura Sánchez y Maíllo arropan a sus candidatos en una jornada sin actos de Vox Día 11: Últimos sondeos Arranca la última semana, marcada por los sondeos que dan la victoria al PP y el hundimiento del PSOE

Los candidatos en el día 12 de campaña: Miguel Ángel Gallardo(PSOE), María Guardiola (PP), Santiago Abascal junto a Óscar Fernández (Vox), y Antonio Maíllo junto a Irene de Miguel (Unidas por Extremadura). RTVE.es / AGENCIAS

Los partidos encaran la última semana de campaña de las elecciones extremeñas con pequeños actos en una jornada marcada por las últimas encuestas, que darían una victoria clara al PP por el hundimiento del PSOE, pero sin lograr mayoría absoluta, como pretendía. No obstante, todos han coincidido en que la verdadera encuesta será la del próximo 21 de diciembre.

Este lunes es el último día que la ley electoral permite la publicación de sondeos. Según el promedio de encuestas de DatosRTVE, el PP ganaría apenas ganaría un escaño, y cosecharía 29 en la Asamblea de Extremadura. El PSOE perdería seis, pasaría de 28 a 22 representantes. El que más crecería sería Vox, al pasar de cinco a nueve asientos. Unidas Podemos mejoraría ligeramente, pasando de cuatro a cinco diputados.

Gallardo (PSOE) promete mil viviendas a 90.000 euros El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado un plan para construir mil viviendas a 90.000 euros, así como la puesta en marcha de un parque de viviendas en alquiler para jóvenes, un aval para el alquiler para este colectivo para facilitarles que puedan realizar "sus proyectos de vida" y ayudas para la rehabilitación de 5.000 viviendas en el mundo rural. Según Gallardo, si el PSOE consigue gobernar en la región, trabajará con los ayuntamientos para que faciliten "suelo público" y poder llevar a cabo el plan de vivienda. En declaraciones a los medios en una visita a Cáceres, Gallardo ha hecho hincapié en las "dificultades" que encuentran muchos jóvenes y familias para "poder acceder a una vivienda" en esta ciudad. "En Cáceres, la vivienda se encarece porcentualmente más que incluso en Madrid o en la costa", ha asegurado el líder de los socialistas. Según Gallardo, el 60% de las viviendas que se compran en Extremadura se hace "a toca teja" y lo ha atribuido a que lo compra "gente que tiene posibilidades, rentistas, que lo que hacen es especular y los fondos buitres". El candidato del PSOE ha hecho estas declaraciones junto a una parcela que cedió el Ayuntamiento cacereño para la construcción de viviendas en régimen de alquiler accesible para jóvenes, un proyecto, que según ha dicho, surgió en la anterior legislatura, cuando había un alcalde socialista y cuando estaba Guillermo Fernández Vara como presidente de la Junta. En este punto, ha criticado que desde que está el PP la ejecución es "muy baja". "Si este proyecto que está justamente detrás no hubiera estado licitado, a día de hoy sería una parcela sin construir", ha explicado. También ha afeado que la candidata del PP a la reelección, María Guardiola, "no cumpla" la Ley de Vivienda y se niegue a declarar "zona tensionada" algunas ciudades como Cáceres. Para Gallardo, hay dos modelos a elegir el 21 de diciembre: el "modelo de Guardiola, que es el hacer negocio de las cosas del comer", y el que representa su partido, "que cree claramente en la política de la vivienda, como un derecho". Sobre las encuestas, el candidato socialista le ha restado importancia alegando que la "encuesta real es la del próximo domingo", aunque ha resaltado que todas muestran que Guardiola "habría fracasado" en su objetivo cuando convocó a los extremeños a las urnas.

Guardiola (PP) promete apoyar la ganadería extensiva Por su parte, María Guardiola se ha desplazado a Manchita (Badajoz) para mostrar su apoyo a los agricultores y ganaderos, porque "son motor" de la economía regional y "seña de identidad" de Extremadura. Por eso, ha prometido que impulsará la estrategia "Extremadura extensiva, para apoyar la ganadería extensiva, con más inversión, con simplificación, con digitalización de las explotaciones y poniendo en valor nuestros productos de calidad", así como trabajando en la prevención en la sanidad animal. Así, en declaraciones a los medios, ha recordado que en los dos años y medio de legislatura al frente de la Junta ha puesto en marcha "ayudas extraordinarias de 14.600.000 euros a las explotaciones afectadas por la lengua azul en el año 2024", como así lo van a hacer, ha dicho, con las explotaciones afectadas en el 2025 con "un importe total de cuatro millones de euros, además de los 10 millones invertidos en las vacunas que cubren todos los serotipos". Igualmente, se ha referido a la convocatoria de ayudas para fomentar la cría de razas autóctonas de Extremadura "para hacer mucho más fuerte" la ganadería regional, o al pago de los anticipos de la PAC el primer día permitido. También se ha comprometido a defender una PAC "simple, mucho más ajustada a las necesidades reales de los agricultores y de los ganaderos". Preguntada por las encuestas que no le dan la mayoría absoluta que ella pretendía para gobernar sin depender de Vox, Guardiola ha evitado valorarlas y ha subrayado que ella está "centrada" en seguir "trabajando para mejorar la vida de los extremeños". En este punto, ha advertido de que el 21 de diciembre la región se juega "mucho": "seguir avanzando" o volver al "bloqueo" de PSOE y Vox. "Nosotros somos un proyecto conocido, no somos un melón por abrir, somos un melón abierto", ha señalado la presidenta extremeña. Asimismo, ha insistido en que "lo más importante" es la estabilidad, y que, por eso, decidió convocar las elecciones. "Hemos demostrado que otra Extremadura es posible y no con eslóganes, sino con datos objetivos", ha defendido.

Abascal sigue en Extremadura apoyando a su candidato Un día más, el líder de Vox, Santiago Abascal, está recorriendo Extremadura junto al candidato de la formación a la Junta, Óscar Fernández. En esta ocasión, han visitado Almaraz (Cáceres), donde se ubica la central nuclear del mismo nombre. En declaraciones a los medios, Abascal ha pedido a los extremeños que voten al "sentido común", como han hecho los chilenos al votar por el ultraconservador José Antonio Kast, a quien ha felicitado por su victoria en las elecciones generales en el país sudamericano. Preguntado por las encuestas en Extremadura, Abascal ha querido ser "prudente" y ha asegurado que espera que el próximo domingo "Vox sea el partido que más crece en Extremadura". Y ha pedido el voto porque, ha asegurado, su partido es el que quiere que "el campo pueda ser próspero" y que "los agricultores y ganaderos no se conviertan en oficinista por el exceso burocracia", que defiende que "haya seguridad en las calles, autonomía energética, y mejor acceso a la vivienda".