El tiempo hoy 21 de marzo en España: inestabilidad en Canarias y chubascos en el sur peninsular

La borrasca Therese continuará dejando este sábado una situación de inestabilidad en Canarias, con precipitaciones generalizadas, tormentas ocasionales, posible granizo, viento fuerte y mar combinada; mientras que en el sur peninsular habrá chubascos débiles o moderados, con ascensos y descensos de las temperaturas máximas y sin cambios en las mínimas.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se han activado avisos naranja o amarillo en las islas canarias por precipitaciones, viento fuerte y mar combinado.

En las islas canarias de mayor relieve, sobre todo en su vertiente suroeste se prevén acumulados significativos con intensidades fuertes, incluso localmente muy fuertes; mientras los acumulados serán menores en las islas más orientales, con pocos cambios térmicos. Además, nevará en cotas altas de las islas del archipiélago canario, por encima de 2.000-2.400 metros.

Therese en Península y Baleares En menor medida, Therese también afectará a la península y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles o moderadas, en forma de chubasco, en la mitad sur peninsular, Ceuta, Melilla y sistema Central que, con baja probabilidad, podrían afectar ocasionalmente a otros puntos. En Baleares, el extremo nordeste y en el Cantábrico se registrarán cielos poco nubosos o con intervalos.

Temperaturas mínimas con pocos cambios Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico, meseta sur y zonas de Alborán, predominando los ascensos en el resto de la Península, sobre todo en el oeste. Las mínimas en general registrarán pocos cambios o ligeros descensos, sobre todo en el noroeste, Cantábrico y litorales del sureste, y ligeros ascensos puntuales en el cuadrante nordeste.