Unidas por Extremadura pide el voto a toda la gente de izquierdas y critica el "miedo" de Guardiola

Unidas por Extremadura apura las últimas horas de campaña mirando al electorado progresista. Si este viernes su candidata, Irene de Miguel, ha vuelto a rechazar primero un pacto con el candidato socialista Miguel Ángel Gallardo porque "tiene una mochila enorme", posteriormente, en el acto de cierre de campaña ha pedido a todos los votantes de izquierdas que iban a ir a "votar con una pinza en la nariz", en alusión al PSOE, lo hagan por "una fuerza que defiende la igualdad de oportunidades como Unidas por Extremadura"

"Nos querían tristes, desgarradas y solas y nos han encontrado alegres, orgullosas y unidas. Mucha gente socialista se está dirigiendo a mí diciendo que nos van a votar porque no pueden votar con una pinza en la nariz. A toda esa gente, que saben que lo que tienen en casa no es lo que se merece al PSOE, hay alternativa coherente, real, solidaria y trabajadora", ha reivindicado pidiendo el voto para su formación.

De Miguel, que ha mostrado orgullo por el "campañón" que a su juicio ha hecho su equipo, ha pedido que este domingo 21-D "ningún voto de izquierdas quede fuera de las urnas".

De Miguel llama "cobarde" a la candidata del PP Además, también ha acusado a la candidata del PP y actual presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de "tener miedo" a perder las elecciones. "No sé quién ganó ayer el debate, pero sí sé quién lo perdió, Guardiola. Demostró que es una cobarde que no tiene respeto. Está callada y no va al debate porque sabe que no va a ganar, que va a perder la Junta de Extremadura", ha expresado De Miguel en su cierre de campaña en Badajoz durante una cena con simpatizantes. "Qué bochorno el ridículo tan espantoso que ha hecho Guardiola", ha criticado la candidata de Unidas por Extremadura. "Está nerviosa porque sabe que el órdago lo ha perdido y quiere empañar la democracia y decir que hay un pucherazo cuando lo que hay es una derrota y está escondida", ha continuado. De Miguel ha calificado así la actuación de Guardiola respecto al robo de una caja fuerte en una oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) con 124 votos. También se ha referido a los audios relacionados con el alcalde de Navalmoral, del PP, y la denuncia sobre un trato machista a una exconcejala de su formación. "Mientras estaba sentada en un mitin al lado del alcalde de Navalmoral, dijo que nadie le iba a dar lecciones de feminismo. Va dando carnés de feminismo y le habían escrito para denunciar y no contestó a la concejala que pidió ayuda. ¡El feminismo no es un pin de quita y pon!", ha exclamado al respecto de Miguel. "Si una mujer va pidiendo ayuda, lo mínimo que puede hacer es contestarla y no darle la espalda como hizo, porque eso no es ser feminista. Por eso está tan escondida, porque no quiere dar la cara porque la tiene en el suelo de la vergüenza que tiene que estar pasando. Eso y porque obviamente va a perder las elecciones", ha incidido.