Elecciones Extremadura 2025

Abascal carga contra la "estafa" del "bipartidismo" y reta a Guardiola: "Igual me llama para que vuelva a Extremadura"

  • El líder de Vox ha arropado al candidato Óscar Fernández en el último acto de campaña
Acto de cierre de la campaña electoral con el presidente de Vox
Acto de cierre de la campaña electoral con el presidente de Vox EFE/Jero Morales
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha instado a los extremeños a combatir en las urnas al "bipartidismo que traiciona" a Extremadura y ha reivindicado a su partido como la única alternativa ante la "estafa, corrupción e impostura" del PSOE y el PP. "El bipartidismo ha condenado a esta tierra al exilio y al abandono", ha lanzado en el último acto antes de los comicios del 21-D.

En un multitudinario acto en Badajoz para poner el broche final a la campaña, Vox ha vuelto a escenificar el choque directo que mantiene con la candidata del PP, María Guardiola, y le ha acusado de "esconderse en los despachos". "Le han dicho que no hable para no estropearlo", ha sostenido Abascal, que ha tachado a la presidenta extremeña como "soberbia e insoportable": "Nos ha condenado a elecciones por capricho persona".

Aunque son potenciales socios parlamentarios, durante la campaña han optado por el cuerpo a cuerpo, los rifirrafes y los reproches cruzados como estrategia para aglutinar votos en el bloque de la derecha. Como último dardo antes de la cita con las urnas, Abascal ha respondido a Guardiola por sus críticas al "periplo turístico" por Extremadura de los dirigentes de Vox y le ha retado a sentarse a negociar. "Yo no me voy el 22 de diciembre, pero igual usted descuelga el teléfono y me llama para que vuelva corriendo", ha ironizado.

No obstante, le ha advertido de la claridad de las propuestas de su partido. "Las saben los extremeños y lo sabía Guardiola antes de convocar las elecciones", ha afirmado. En ese sentido, ha reivindicado los principales pilares del programa de Vox: el rechazo al Pacto Verde Europeo, responder "al grito de socorro" de los autónomos y la lucha contra "la inseguridad y la inmigración". "No reprochamos lo votado en el pasado", ha dicho Abascal a los votantes, "levantamos una alternativa patriótica para todos".

Equipara al PP y el PSOE por la corrupción

Con todo, Vox ha equiparado al PSOE y el PP como una misma "estafa". "Hacen como que discuten aquí, pero pactan las mismas políticas en Bruselas, criminalizando a los agricultores y ganaderos", ha aseverado Abascal. También Óscar Fernández, que ha hablado de "socialismo rojo" y "socialismo azul". "Estamos hartos del bipartidismo y de los 42 años de abandono", ha afirmado el candidato a la Junta de Extremadura.

Abascal ha recordado también los diferentes casos de corrupción en ambos partidos, como la trama Gürtel o "la policía patriótica" en el PP o el caso de David Sánchez en el PSOE, al que ha acusado de "despreciar" a los extremeños presentando como aspirante a la Presidencia "a un sujeto procesado", "al conseguidor de la mafia". "Y vemos a las terminales mediáticas intentando involucrar a Vox", ha continuado, en referencia a la denuncia por presunto desvío de fondos de la organización juvenil Revuelta, vinculada con el partido.

En ese punto, ha recordado el robo de 124 papeletas y ha cuestionado la integridad de las elecciones. "No confiamos en que, con un presidente como Sánchez, las elecciones estén libres de ser intervenidas o manipuladas", ha apuntado. Al mismo tiempo, ha acusado a los 'populares' de "sobreactuar" ante el incidente de los votos cuando en las elecciones gallegas "pidieron que se sacaran las papeletas de Vox de los buzones y las tiraran a la basura". "Menos sobreactuación, porque comparten las mismas maneras", ha espetado Abascal al apuntar que la JEC "ha tenido que sancionar a Guardiola por usar fondos públicos y a Sánchez las instituciones para hacer campaña".

