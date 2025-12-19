Abascal carga contra la "estafa" del "bipartidismo" y reta a Guardiola: "Igual me llama para que vuelva a Extremadura"
- El líder de Vox ha arropado al candidato Óscar Fernández en el último acto de campaña
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha instado a los extremeños a combatir en las urnas al "bipartidismo que traiciona" a Extremadura y ha reivindicado a su partido como la única alternativa ante la "estafa, corrupción e impostura" del PSOE y el PP. "El bipartidismo ha condenado a esta tierra al exilio y al abandono", ha lanzado en el último acto antes de los comicios del 21-D.
En un multitudinario acto en Badajoz para poner el broche final a la campaña, Vox ha vuelto a escenificar el choque directo que mantiene con la candidata del PP, María Guardiola, y le ha acusado de "esconderse en los despachos". "Le han dicho que no hable para no estropearlo", ha sostenido Abascal, que ha tachado a la presidenta extremeña como "soberbia e insoportable": "Nos ha condenado a elecciones por capricho persona".
Aunque son potenciales socios parlamentarios, durante la campaña han optado por el cuerpo a cuerpo, los rifirrafes y los reproches cruzados como estrategia para aglutinar votos en el bloque de la derecha. Como último dardo antes de la cita con las urnas, Abascal ha respondido a Guardiola por sus críticas al "periplo turístico" por Extremadura de los dirigentes de Vox y le ha retado a sentarse a negociar. "Yo no me voy el 22 de diciembre, pero igual usted descuelga el teléfono y me llama para que vuelva corriendo", ha ironizado.
No obstante, le ha advertido de la claridad de las propuestas de su partido. "Las saben los extremeños y lo sabía Guardiola antes de convocar las elecciones", ha afirmado. En ese sentido, ha reivindicado los principales pilares del programa de Vox: el rechazo al Pacto Verde Europeo, responder "al grito de socorro" de los autónomos y la lucha contra "la inseguridad y la inmigración". "No reprochamos lo votado en el pasado", ha dicho Abascal a los votantes, "levantamos una alternativa patriótica para todos".
Equipara al PP y el PSOE por la corrupción
Con todo, Vox ha equiparado al PSOE y el PP como una misma "estafa". "Hacen como que discuten aquí, pero pactan las mismas políticas en Bruselas, criminalizando a los agricultores y ganaderos", ha aseverado Abascal. También Óscar Fernández, que ha hablado de "socialismo rojo" y "socialismo azul". "Estamos hartos del bipartidismo y de los 42 años de abandono", ha afirmado el candidato a la Junta de Extremadura.
Abascal ha recordado también los diferentes casos de corrupción en ambos partidos, como la trama Gürtel o "la policía patriótica" en el PP o el caso de David Sánchez en el PSOE, al que ha acusado de "despreciar" a los extremeños presentando como aspirante a la Presidencia "a un sujeto procesado", "al conseguidor de la mafia". "Y vemos a las terminales mediáticas intentando involucrar a Vox", ha continuado, en referencia a la denuncia por presunto desvío de fondos de la organización juvenil Revuelta, vinculada con el partido.
En ese punto, ha recordado el robo de 124 papeletas y ha cuestionado la integridad de las elecciones. "No confiamos en que, con un presidente como Sánchez, las elecciones estén libres de ser intervenidas o manipuladas", ha apuntado. Al mismo tiempo, ha acusado a los 'populares' de "sobreactuar" ante el incidente de los votos cuando en las elecciones gallegas "pidieron que se sacaran las papeletas de Vox de los buzones y las tiraran a la basura". "Menos sobreactuación, porque comparten las mismas maneras", ha espetado Abascal al apuntar que la JEC "ha tenido que sancionar a Guardiola por usar fondos públicos y a Sánchez las instituciones para hacer campaña".