Abascal carga contra la "estafa" del "bipartidismo" y reta a Guardiola: "Igual me llama para que vuelva a Extremadura"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha instado a los extremeños a combatir en las urnas al "bipartidismo que traiciona" a Extremadura y ha reivindicado a su partido como la única alternativa ante la "estafa, corrupción e impostura" del PSOE y el PP. "El bipartidismo ha condenado a esta tierra al exilio y al abandono", ha lanzado en el último acto antes de los comicios del 21-D.

En un multitudinario acto en Badajoz para poner el broche final a la campaña, Vox ha vuelto a escenificar el choque directo que mantiene con la candidata del PP, María Guardiola, y le ha acusado de "esconderse en los despachos". "Le han dicho que no hable para no estropearlo", ha sostenido Abascal, que ha tachado a la presidenta extremeña como "soberbia e insoportable": "Nos ha condenado a elecciones por capricho persona".

Aunque son potenciales socios parlamentarios, durante la campaña han optado por el cuerpo a cuerpo, los rifirrafes y los reproches cruzados como estrategia para aglutinar votos en el bloque de la derecha. Como último dardo antes de la cita con las urnas, Abascal ha respondido a Guardiola por sus críticas al "periplo turístico" por Extremadura de los dirigentes de Vox y le ha retado a sentarse a negociar. "Yo no me voy el 22 de diciembre, pero igual usted descuelga el teléfono y me llama para que vuelva corriendo", ha ironizado.

No obstante, le ha advertido de la claridad de las propuestas de su partido. "Las saben los extremeños y lo sabía Guardiola antes de convocar las elecciones", ha afirmado. En ese sentido, ha reivindicado los principales pilares del programa de Vox: el rechazo al Pacto Verde Europeo, responder "al grito de socorro" de los autónomos y la lucha contra "la inseguridad y la inmigración". "No reprochamos lo votado en el pasado", ha dicho Abascal a los votantes, "levantamos una alternativa patriótica para todos".