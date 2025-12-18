Correos admite 16.193 votos por correo para las elecciones extremeñas, un 49,5% menos que en 2023

Correos ha admitido un total de 16.193 votos por correo para las elecciones autonómicas a la Asamblea de Extremadura que se celebrarán el 21 de diciembre. Esta cifra es un 49,54% menos que el total de votos admitidos en las anteriores elecciones, cuando se alcanzaron los 32.094, si bien entonces se celebraron conjuntamente los comicios autonómicos y municipales.

En este sentido, cabe recordar que las de este domingo serán las primeras elecciones autonómicas que Extremadura celebrará sin coincidir con los comicios municipales.

Por provincias, en Badajoz se han emitido 9.414 votos por correo, y en Cáceres 6.779, según los datos facilitados en nota de prensa por Correos, que recuerda que se han admitido 17.508 solicitudes de voto por correo para las elecciones extremeñas.

Correos ha puesto a disposición de los solicitantes el 100% de las documentaciones electorales, bien mediante su entrega en mano en el domicilio o mediante su aviso para ser recogidas en las oficinas de Correos.

Los votos emitidos representan el 92,48% de las solicitudes admitidas, una ratio de conversión similar a la registrada en el anterior proceso electoral autonómico en Extremadura, en 2023 (92,93%).

Correos refuerza sus oficinas Para este proceso, Correos ha reforzado la atención a los ciudadanos en su red de 2.380 oficinas en toda España, especialmente, en las 81 oficinas de Extremadura. Para ello se han habilitado ventanillas exclusivas para elecciones y, donde la afluencia lo ha requerido, se han instalado en el vestíbulo mesas adicionales específicamente destinadas a gestionar el voto por correo. También se ha potenciado el uso del sistema de cita previa que ya está funcionando en 536 oficinas de todo el país, 12 de ellas en Extremadura. Y, en las oficinas donde ha sido preciso, se ha activado una opción en el gestor de turnos para "Voto por correo", para priorizar la atención o canalizarla hacia puestos específicos, todo ello para agilizar la atención y reducir las esperas en las oficinas durante el periodo electoral. En cuanto a la red de distribución, también ha contado con PDA adicionales, para facilitar la entrega de la documentación electoral. Asimismo, se han adaptado las rutas de transporte para la remisión de la documentación desde el centro logístico a todas las unidades de distribución en función de las necesidades. También se ha reforzado el servicio en todos los centros logísticos, incluyendo el Centro de Tratamiento Automatizado de Mérida (Badajoz) y el ubicado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para la correcta gestión de los envíos internacionales. Igualmente, Correos está haciendo el máximo esfuerzo para coordinar la red logística postal y desplegar todos los medios necesarios para conseguir que los votos admitidos en cualquiera de sus puntos de atención al público en toda España sean entregados el próximo domingo en la mesa electoral correspondiente.