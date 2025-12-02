Noviembre destruye 14.000 empleos, pero reduce el paro en casi 19.000 personas en los compases previos a la Navidad

En los compases previos a la gran campaña de Navidad, noviembre ha destruido 14.358 puestos de trabajo y España roza los 21,83 millones de cotizantes de media en el mes, un 0,2% menos que en octubre. Pero al mismo tiempo, el paro se ha reducido en 18.805 personas, una mejora de algo menos de un punto porcentual que deja el total en 2,42 millones. Es la cifra más baja de desempleo en noviembre desde 2007, cuando el país estaba a las puertas de la crisis financiera.

Los datos publicados este martes siguen consolidando la expansión del mercado laboral en España. El empleo ha crecido en el último año un 2,5%, con 521.597 ocupados más que en el noviembre anterior. De hecho, si se elimina el efecto de las temporadas, la afiliación desestacionalizada ha sumado 44.734 personas. Alcanza así el nivel más alto de la serie histórica y se acerca a los 21,84 millones de afiliados a la Seguridad Social.

En cuanto al desempleo, ha cedido un 6,23% interanual, esto es, 161.057 parados menos este noviembre que en el de 2024. En términos desestacionalizados, el paro se ha reducido en 11.881 personas.

Por provincias, el paro desciende sobre todo en Ceuta (-3,94%), Jaén (-3,6%), Córdoba (-2,89%), Castellón (-2,22%) y Pontevedra (-2,2%), mientras repunta un 9,15% en Baleares. En términos absolutos, donde más sube es también en esta última comunidad (2.534), así como en Castilla y León (1.035).

El descenso a la vez del empleo y el desempleo tiene que ver con una reducción de la población activa. Es decir, en noviembre menos personas se han apuntado a las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que les contabiliza como personas en búsqueda activa de trabajo. En octubre pasó justo al revés: subió el paro, aunque también subió la ocupación, porque aumentó la población activa. Estos movimientos pueden tener que ver con las expectativas de los ciudadanos en el mercado laboral, pero también con jubilaciones, personas en edad de trabajar, etc.

"Hace ya 18 años, donde antes había más precariedad, hoy hay más esperanza", ha celebrado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, en las que destaca el descenso del paro juvenil y femenino. "No nos conformamos y vamos a seguir trabajando para que cada una de los 2,4 millones de personas que todavía hoy están en desempleo, tengan derechos, tengan derecho a un puesto de trabajo", ha añadido.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha apuntado que la afiliación ha crecido a un ritmo del 2,5%. "Y miramos ya para el próximo año a los 22 millones de afiliados", ha asegurado.

La caída en hostelería arrastra a la afiliación En la afiliación en el régimen general, destaca la destrucción de empleo en hostelería (-116.662 ocupados, un -7,33%) y la creación en educación (29.483, un 2,27%) y comercio (23.905, un 0,9%) en un mes. En el último año, lideran la expansión del mercado laboral: el transporte y almacenamiento (70.378 afiliados) y las actividades sanitarias y de servicios sociales (70.378). Solo las actividades domésticas se resienten con 1.293 ocupados menos. El sistema especial agrario, que registra un buen noviembre con 10.086 afiliados más (1,59%), pierde volumen en el último año. Desde noviembre de 2024, se han destruido 18.439 empleos, una reducción del 2,78%. El sistema especial del hogar dibuja una pendiente negativa en ambos indicadores, con 941 puestos de trabajo perdidos en el último mes y 13.521 en el último año. Finalmente, noviembre ha sumado 2.045 autónomos, un 0,6% en un mes, y alcanza la cifra récord de 3,4 millones. En el último año, los trabajadores por cuenta propia han aumentado en 38.817 personas, un 1,15%. Por su parte, todos los sectores económicos han reducido el paro en noviembre, pero especialmente los Servicios (-13.013 personas, un -0,73%), seguido de Industria (-1.552 personas, un -0,82%), Agricultura (-1.332, que destacan en términos relativos: -1,74%) y Construcción (-881, un -0,51%). El colectivo sin empleo anterior ha disminuido en 2.027 personas (-0,88%).

Las mujeres acusan más la destrucción de empleo, pero también la caída del paro Las mismas tendencias que describíamos en la estadística general se reflejan en los datos diferenciados por género, aunque hay matices. La afiliación de noviembre es menor en hombres (-5.005) y mujeres (-9.354) respecto a octubre, aunque son ellas las que acusan más la destrucción de empleo. En los últimos 12 meses, se han registrado casi 275.000 afiliados y 248.000 afiliadas más, con lo que la balanza se sigue inclinando hacia los hombres, sin cambios en un año: ellos representan el 53% del mercado laboral y ellas, el 47%. Sin embargo, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones destacan también que la mejoría del empleo desde la reforma es 2,6 puntos superior para las mujeres (11,9%) que para los hombres. En noviembre hay también más mujeres que hombres en paro (1,47 millones frente a 958.866), si bien la caída del desempleo femenino triplica a la masculina en el último mes (-14.370 frente a -4.435). En el último año, en cambio, la diferencia es menos amplia en términos absolutos y, de hecho, favorece a los hombres en términos relativos: las mujeres paradas se reducen en un 5,83% y los hombres parados, en un 6,84%. El desempleo de los jóvenes menores de 25 años baja en 5.476 personas en noviembre (-2,83%) respecto a octubre, un descenso porcentual que triplica la de los mayores de esa edad y mejora el promedio del mes en las dos últimas décadas. El total se sitúa en 188.322, el menor de la serie histórica en un noviembre. En afiliación, el Ministerio de la Seguridad Social ha subrayado en su nota de prensa que tanto la ocupación de los jóvenes como la de los mayores de 55 años ha crecido un 23% desde antes de la reforma laboral, lo que supone 12,4 puntos porcentuales más que la media. Finalmente, noviembre recoge también una reducción de los afiliados extranjeros en el último mes (-16.058), aunque al eliminar el efecto del calendario la cifra aumenta en 21.000 personas hasta los 3,12 millones de cotizantes.