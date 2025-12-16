El coste laboral por cada trabajador contratado sube un 3% en el tercer trimestre del año y supera los 3.100 euros al mes

El coste laboral se ha disparado un 3% en el tercer trimestre de este año, respecto al mismo periodo de 2024. Ha alcanzado hasta los 3.111,76 euros mensuales por trabajador y ha encadenado así 19 trimestres al alza, casi cinco años completos. El estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) apunta que es la primera vez que el coste laboral supera los 3.100 euros en un tercer trimestre desde el 2000, año en el que comenzó a desarrollarse la serie histórica.

Según esa misma encuesta trimestral que analiza los costes laborales por empleado contratado, que ha publicado este martes el INE, el coste salarial subió también un 2,8%, hasta los 2.268 euros.

Además, el resto de costes -no laborales, ni salariales- también han repuntado un 3,5%, hasta situarse en los 843,76 euros al mes. Las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social se siguen manteniendo como el principal componente de ese apartado de "otros costes" en el informe. Han crecido un 3,6% de julio a septiembre, respecto al dato del mismo trimestre de 2024.

Los mayores incrementos, administrativos y servicios Por secciones de actividad, el coste laboral ha registrado sus mayores incrementos en actividades administrativas y de servicios auxiliares, con una subida del 6,7%. Le siguen las actividades profesionales, científicas y técnicas, con una subida del 5,9% y, en tercer lugar, los profesionales de la información y comunicaciones, con un alza del 5,7%. Por el contrario, en el otro lado, el mayor descenso de los costes laborales se ha registrado en actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, con una caída del 2,4%. Si nos fijamos en las comunidades autónomas, las regiones de Islas Baleares, Castilla y León y Extremadura han presentado los mayores aumentos del coste laboral en este trimestre, mientras que en la Región de Murcia han descendido. En la serie histórica corregida, eliminando el efecto de la estacionalidad, el coste laboral ha aumentado también un 3% en el tercer trimestre, respecto al mismo periodo del año 2024 y, además, ha marcado un repunte de un 0,8% comparado con el trimestre anterior, de mayo a junio.