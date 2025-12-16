Los directivos de las grandes empresas españolas cobran 111 veces más que el salario medio, según Oxfam

El salario de los directivos de grandes empresas españolas, que es el más elevado dentro de las mismas, es de media 111 veces superior al sueldo medio. De esta manera, alguien que cobre el sueldo intermedio tendría que trabajar más de un siglo para igualar lo que gana un máximo ejecutivo en un solo año. Así lo indica el informe Las brechas salariales de las grandes empresas publicado por Oxfam Intermón que analiza las 40 mayores compañías del país según sus ingresos.

El estudio indica que una de cada tres entidades supera las 100 veces de distancia entre el sueldo más elevado y el medio, y que la brecha es aún mayor en Prosegur (395 veces), Inditex (364 veces) y CIE Automotive (319 veces).

Con todo, a pesar del sólido crecimiento económico, el documento recuerda que esta mejoría no se traslada a la mayoría de las plantillas debido, en parte, a una amplia presencia de sueldos bajos en diferentes sectores y una elevada desigualdad de renta. Así, pone como ejemplo que en Europa el 10% de personas con mayores ingresos recibe 7,5 veces más dinero que el 10% de la población con menores ingresos. En el caso de España, es de 9,6 veces, por lo que la desigualdad es más acentuada.

Salarios bajos que no permiten vivir con dignidad Según los datos de Oxfam Intermón, la mitad de personas asalariadas cobra como máximo una vez y media el salario mínimo, es decir, 24.124 euros al año. Todo ello en un contexto de elevados precios de la vivienda y una inflación que encarece el coste de alimentos y energía, que hace que el 30% de españoles declare que sus ingresos no le permiten vivir con dignidad. Aunque las personas que trabajan en las grandes corporaciones cobran un 63% más que la media nacional, lo cierto es que en estas entidades es donde se ensancha más la distancia interna entre quienes cobran más y quienes perciben menos.

La distancia salarial se dispara en la alta dirección La remuneración anual media de la persona mejor pagada en estas grandes empresas fue de 4,4 millones de euros en 2024. En el 37,5% de las entidades, la cifra fue de más de 5 millones de euros y en el 7,5% de casos superó los 10 millones de euros. Iberdrola lidera la lista, con 14,2 millones, seguida del Banco Santander, con 13,8 millones e Inditex, con 11,2 millones. Además, en el 32,5% de las grandes entidades los miembros de la alta dirección cobraron más de un millón de euros anuales de media.