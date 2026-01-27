Podemos se abre a negociar el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña tras la regularización de migrantes

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha asegurado este martes que su formación está abierta a negociar la delegación de competencias en migración a Cataluña que pactaron el PSOE y JxCat y fue rechazada en el Congreso con los votos en contra de la formación morada, al considerar que tenía "contenidos racistas". El proceso de regularización masiva de migrantes pactado con el Ejecutivo que este martes prevé aprobar el Consejo de Ministros a través de un real decreto "podría ser un paso" para apoyar el traspaso de competencias que pide Junts.

Así lo ha dicho Montero en Las Mañanas de RNE un día después de haber anunciado un acuerdo con el PSOE que tiene como objetivo regularizar a cerca de medio millón de personas extranjeras que ya se encuentran en España.

"Siempre hemos estado dispuestas a sentarnos a negociar un traspaso de competencias si no tiene racismo", ha señalado la eurodiputada, al recordar como "públicamente" manifestaron, al rechazar la propuesta pactada por el PSOE con Junts, que antes había que hablar de competencias querían hablar de "derechos".

Montero ha admitido en un primer momento que ese pacto alcanzado con los socialistas para la regularización extraordinaria de migrantes incluía una contrapartida que no ha desvelado, pero después, al ser preguntada en RNE por si tiene que ver con las negociaciones del Ejecutivo con Junts para la delegación de competencias en inmigración ha admitido que "podría ser un paso", aunque es necesario "un texto libre de contenidos racistas".

El proceso de regularización: un formulario y un documento válido en Derecho La eurodiputada ha dicho que dan la "bienvenida" a esa regularización y ha respaldado que no tenga que ser debatida en el Congreso porque "los derechos no se negocian". También ha dicho que van a estar "vigilantes" para que sea una "realidad" porque tienen experiencia de otras regularizaciones en las que el procedimiento "se convierte en una losa que les impide acceder a los derechos". “ENTREVISTA | Irene Montero (@IreneMontero) eurodiputada de @PODEMOS



🗣️"Estamos muy orgullosas[...] Lo más difícil de la negociación ha sido pactar las condiciones. Para acreditar los 5 meses se podrá utilizar el empadronamiento o un informe médico"https://t.co/lKXgCETRxP pic.twitter.com/ABGyZq2nE9“ — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) January 27, 2026 Además, ha revelado algunos detalles sobre cómo será el proceso de regularización extraordinaria de migrantes cuya tramitación se inicia este martes y que calculan que en un mes pueda estar "en pleno funcionamiento". Las personas que quieran solicitarla tendrán que rellenar un formulario y presentarlo con la documentación en cualquier registro de la administración no solo en oficinas de extranjería. A este proceso podrán acogerse, según ha señalado Montero todas las personas migrantes que puedan acreditar cinco meses de residencia en el Estado español antes del 31 de diciembre de 2025, no solo a través del padrón, sino con cualquier documento válido en Derecho, como por ejemplo, una cita medica, un informe médico, una factura de la luz o un comprobante de envío de dinero. La dirigente de la formación morada ha dicho que lo más difícil ha sido "pactar las condiciones para que sea flexible la burocracia y no se convierta en otra forma de violencia institucional".