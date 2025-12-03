El Gobierno confía en "restablecer la confianza de Junts" y asegura que cumplirán los compromisos con todos sus socios

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha confiado este miércoles en poder "restablecer la confianza que se ha perdido con Junts" con el cumplimiento de los acuerdos pendientes, al tiempo que ha garantizado que se cumplirá los compromisos con todas las fuerzas políticas.

"Espero que el cumplimiento de los compromisos restablezca la confianza que se ha perdido con Junts", ha afirmado durante una visita en Sevilla a la Estación Biológica de Doñana-CSIC la ministra de Hacienda, un día después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, admitiera el "incumpliento" de los pactos con los de Carles Puigdemont y anunciara la aprobación de un real decreto que incluía algunas de las medidas pactadas que estaban pendientes.

Montero se ha pronunciado así después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, respondiera en una rueda de prensa al anuncio de Sánchez, asegurando que nada había cambiado y que ellos se mantenían en la ruptura de relaciones comunicada hace unas semanas.

La también dirigente socialista ha sostenido que "es muy importante cumplir con los compromisos de Junts", al igual que con "cualquier formación política, y seguir avanzando en algunas medidas que son complejas", y en las que hay que "poner todo el interés".

Según Montero, Sánchez fue "muy claro" respecto a que no habían sido diligentes al cumplir sus compromisos, pero ha afirmado que se seguirán "dando pasos" en este sentido en las próximas semanas. Además, ha recordado que "el impulso de la legisltura solo persigue el bienestar de los ciudadanos de Cataluña y de toda España".

El PSOE pide "generosidad" a Junts: "Estamos trabajando para cumplir" Por su parte, fuentes socialistas han reiterado que mantienen "la mano tendida" a Junts "para avanzar", a pesar de la negativa de Nogueras a retomar la relación, y les han pedido "generosidad", pues, aseguran, están "trabajando para cumplir" con los acuerdos pactados y pendientes. "Seguimos trabajando para cumplir con los compromisos adquiridos. Por eso hemos impulsado medidas que estaban pendientes y que son parte de esa hoja de ruta compartida", han señalado estas mismas fuentes en referencia al real decreto que aprobó este martes el Consejo de Ministros "con propuests planteadas por Junts per Catalunya". Al igual que hiciera este martes Sánchez, los socialistas han remarcado que no le restan importancia a la situación que tienen en la actualidad con Junts, pero han subrayado que "estamos ante una oportunidad histórica para culminar la normalización política", y que esto "merece el esfuerzo colectivo".

Page cree "absurdo" creer que Junts respetará más "de rodillas" El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado "absurdo" creer que Junts vaya a "respetar más" al Gobierno estando "de rodillas" que cuando les hablaban "de pie". A preguntas de los periodistas antes de participar en los actos por el Día de la Constitución en las Cortes de Castilla-La Mancha, Page ha defendido que los de Puigdemont "no se merecen que el Estado o sus principales representantes se pongan de rodillas". Además, el líder del PSOE en Castilla-La Mancha ha lamentado que "ya se han hecho demasiadas cesiones" a los de Carles Puigdemont y ha afeado el "coste que está teniendo aguantar a cualquier precio". "Creo que está todo el mundo harto de la cesión y de los privilegios que se buscan desde el independentismo: no ha traído nada más que dolor a Cataluña y dolor al conjunto de España", ha apuntado.