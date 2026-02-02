El Gobierno prepara un decreto solo con la subida de las pensiones para facilitar su aprobación en el Congreso, según han confirmado fuentes de Moncloa a RTVE. Se tramitará así por separado de la paralización de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional, para lo que también se negocia ya con los grupos parlamentarios.

PP y Junts votaron en contra del decreto ómnibus que contenía ambas medidas por su rechazo al escudo antidesahucios que consideran que amenaza a los pequeños propietarios con la ocupación de sus viviendas. Ambos partidos se mostraron abiertos a apoyar la revalorización de las pensiones si se presentaba en un "decreto limpio", en palabras del líder popular, Alberto Núñez Feijóo.

El Consejo de Ministros aprobó en su última sesión de 2025 un real decreto-ley, que incluía una subida del 2,7% para las pensiones con carácter general (conforme a la inflación), un 7% para las mínimas y un 11,4% para las no contributivas y el ingreso mínimo vital.

Dicho texto sirvió de contenedor para otras medidas sociales, como la citada paralización de desahucios, pero también la garantía de suministros básicos, los descuentos del bono social eléctrico y otros asuntos (desde exenciones y deducciones fiscales a ayudas por la dana y los incendios forestales).

Todo ello decayó en el Congreso con el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN. La subida de las pensiones, aunque sí se haya percibido en enero, necesita ratificarse en la cámara baja para que siga aplicándose en las nóminas a partir de febrero.