El PP urge al Gobierno a aprobar un decreto para revalorizar las pensiones en el próximo Consejo de Ministros
- El Partido Popular ofrece su voto a favor en el Congreso después de que la medida decayera el pasado martes
- Exige que el decreto solo incluya la revalorización tras votar el martes en contra de otro que "protegía okupas"
El Partido Popular urge al Gobierno a presentar un decreto en el próximo Consejo de Ministros con la revalorización de las pensiones en exclusiva, algo para lo que ofrece su apoyo en el Congreso.
Así lo ha pedido la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP en declaraciones a los periodistas antes de participar en un foro sobre vivienda organizado por el PP de Logroño.
Al respecto, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "se ocupe más de los españoles que de los okupas" y ha recordado que el decreto 'omnibus' que rechazó el Congreso el pasado martes con los votos en contra de PP, Vox y Junts incluía la revalorización de las pensiones y "también la protección a los okupas", motivo por el que lo rechazó su partido.
"Se sujetaba revalorizar las pensiones a que los okupas puedan permanecer en las viviendas en las que están, es decir, los pensionistas eran rehenes y debían apadrinar okupas o no tenían derecho a la revalorización y a eso decimos que no", ha subrayado. Por eso, ha incidido, el PP cree que "a los pensionistas no se les pueden condicionar una revalorización a la que tienen derecho".
Acusa a Sánchez de haber convertido la política "en un zoco en el que todo cabe"
"Por no hablar de aquellos pensionistas que tienen una segunda vivienda y tienen un okupa, y lo que necesitan para poder tener un medio para vivir es una política que les diga a ese okupa que salga para que se pueda gestionar", ha concluido.
Respecto a la vivienda, ha asegurado que la única que le preocupa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "la suya en La Moncloa" y cree que, para lograr permanecer en ella,"ha convertido la política española en un zoco en el que todo cabe".
Al respecto, ha contrapuesto las políticas del Gobierno con las del PP, recogidas en su Plan Nacional de Vivienda con medidas directas, que aunque ya las presentó hace días el líder del PP, ha procedido a recordar y que van desde la bajada del IVA del 10% al 4% para los jóvenes hasta una ley antiokupación.