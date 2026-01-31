El PP urge al Gobierno a aprobar un decreto para revalorizar las pensiones en el próximo Consejo de Ministros

El Partido Popular urge al Gobierno a presentar un decreto en el próximo Consejo de Ministros con la revalorización de las pensiones en exclusiva, algo para lo que ofrece su apoyo en el Congreso.

Así lo ha pedido la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP en declaraciones a los periodistas antes de participar en un foro sobre vivienda organizado por el PP de Logroño.

Al respecto, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "se ocupe más de los españoles que de los okupas" y ha recordado que el decreto 'omnibus' que rechazó el Congreso el pasado martes con los votos en contra de PP, Vox y Junts incluía la revalorización de las pensiones y "también la protección a los okupas", motivo por el que lo rechazó su partido.

"Se sujetaba revalorizar las pensiones a que los okupas puedan permanecer en las viviendas en las que están, es decir, los pensionistas eran rehenes y debían apadrinar okupas o no tenían derecho a la revalorización y a eso decimos que no", ha subrayado. Por eso, ha incidido, el PP cree que "a los pensionistas no se les pueden condicionar una revalorización a la que tienen derecho".