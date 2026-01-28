El Gobierno afirma que trabaja para revalorizar las pensiones y el PP le critica que use a los pensionistas "como rehenes"

El Gobierno ha asegurado este miércoles que sigue trabajando para que se puedan subir las pensiones, después de que este martes el Congreso tumbara, con los votos de PP, Vox y Junts, el decreto 'omnibus' que incluía su revalorización. El PSOE ha afeado 'populares' que votaran en contra por "sectarismo político", mientras que desde el PP, han incidido en las "malas artes" del Ejecutivo, al que ha acusado de utilizar a los pensionistas "como rehenes".

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha incidido en que están trabajando para lograr la subida de las pensiones, "analizando los diferentes escenarios" para "dar certidumbre a los pensionistas". En declaraciones a Onda Cero, ha asegurado que el diálogo es "constante" con los grupos parlamentarios, aunque ha evitado concretar si está negociando con Junts para sacar la revalorización un decreto solo con esta medida.

Saiz ha vuelto a poner el acento en el PP y en la "importante irresponsabilidad" de esta formación para hacer caer la norma. A su juicio, los 'populares' votan con "cinismo". Asimismo ha insistido en que lo que se votaba este martes era "un escudo social" que no solo afectaba a pensionistas, sino también llevaba prorrogar ayudas a la dana o proteger ante desahucios, entre otros asuntos. Además, la también portavoz del Gobierno ha asegurado que la intención del Ejecutivo es presentar el proyecto de los Presupuestos Generales en el primer trimestre de este año.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha rechazado que se saquen por separado las medidas del decreto 'omnibus' y ha insistido en que el que "tiene que rectificar es el PP, que ha golpeado a 10 millones de pensionistas en España". Asimismo, en declaraciones a Mañaneros 360 de TVE, Díaz ha descartado dejar fuera del decreto la prohibición de desahucios para familias vulnerables, tal y como exigen PP, Vox y Junts.

En declaraciones en el Consejo Económico y Social (CES), la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha afirmado que la suspensión de los desahucios de familias vulnerables a la que se oponen el PP, Vox y Junts atiende a la responsabilidad que tienen las administraciones de proteger a personas en circunstancias de adversidad y que no tiene nada que ver con la "okupación", que "es delincuencia". En este sentido, ha explicado que los sujetos de protección del decreto son "personas que atraviesan por una situación de adversidad y no tienen recursos y necesitan un sitio para vivir".

Feijóo acusa al Gobierno de utilizar a los pensionistas "como rehenes" Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado las "malas artes" del Gobierno, al que acusa de utilizar a los pensionistas "como rehenes". En un acto en la campaña electoral de Aragón en Figuerulas (Zaragoza), Feijóo ha asegurado que el compromiso de su partido con la revalorización de las pensiones, desde que se firmó hace décadas el Pacto de Toledo, es "inexcusable". Feijóo ve la regularización masiva "indecente" y critica que se quiera "desviar la atención" del accidente de Adamuz Àlex Cabrera El líder de la oposición ha puesto el acento en la "debilidad parlamentaria" del Gobierno, que en la votación del decreto 'omnibus' ha vuelto "a quedar en minoría porque su socio -Junts- le ha abandonado". Además, ha criticado que el Ejecutivo pretendiera votar la revalorización de las pensiones junto a otras 21 cuestiones más. "No vale engañar, si el PSOE quiere, lo votamos mañana (la revalorización de las pensiones)", ha insistido el presidente del PP, al tiempo que ha asegurado que si lo que Sánchez pretende es "arreglar sus problemas con sus socios y aprobar un real decreto para continuar en el Gobierno aunque no tenga presupuestos otro año, que no cuente con el PP". En concreto, Feijóo ha afeado la medida que garantizaba que las personas vulnerables no fueran desahuciadas, porque cree que solo le preocupa al Gobierno los "okupas". "Si le preocupan los okupas, que no cuente con el PP, porque una persona que tiene una vivienda tiene derecho a poseerla pacíficamente y a cobrar la renta", ha precisado. En este sentido, el líder de PP ha defendido que se proteja a las personas vulnerables con políticas sociales y de vivienda adecuadas, pero no a costa de los propietarios, y ha rechazado, por contra, que se proteja la "inquiokupación".

Junts considera que "mezclar" medidas es "tomar el pelo a la gente" En una entrevista en La Hora de La 1, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha argumentado el 'no' de su formación al decreto 'omnibus' porque mezclaba "medidas sociales con imposiciones", algo con lo que no estaban de acuerdo "en absoluto". Nogueras, sobre el decreto ómnibus: "Mezclar medidas sociales con imposiciones es tomar el pelo a la gente" Nogueras ha querido dejar claro que Junts "obviamente" está a favor de la revalorización de las pensiones, pero no a que este texto "favorezca a las personas que ocupan las casas y no pagan el alquiler", pues, a su parecer, "no se pueden dar por buenas las ocupaciones ni los impagos". También ha asegurado que "el hecho de incluir esta medida, esta imposición en un real decreto que ellos llaman de medidas sociales, es tomar el pelo a la gente". La portavoz de Junts ha recordado que su grupo presentó justo el lunes una proposición de ley para revalorizar las pensiones. Además, ha abogado porque se tenga "en cuenta el coste de la vida" según el lugar re residencia porque "la vida de un pensionista en Cataluña es más cara que en otros lugares". "Deberían cobrar más", ha defendido. Así, ha asegurado que "Si lo que nos importa es que las pensione suban, se pueden votar y tendrán consenso".