Rusia redirigirá a otros mercados parte del gas natural licuado que envía a Europa

Rusia redirigirá parte de su gas natural licuado (GNL) que ahora suministra a Europa a otros mercados alternativos, tal y como ha anunciado este viernes el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, en declaraciones recogidas por EFE.

"Se ha decidido que una parte de los volúmenes de GNL que actualmente se suministran a Europa se redirigirán a otros mercados, que están construyendo relaciones constructivas y pragmáticas con nuestro país", ha indicado Nóvak, citado por la agencia Interfax.

Ha añadido que Moscú optará por los mercados donde existe demanda en su GNL y la posibilidad para "firmar contratos a largo plazo", y ha mencionado a la India, Tailandia, Filipinas y China. Al hilo de ello, Nóvak ha afirmado que las compañías rusas no esperarán a la imposición de "más restricciones de parte de Europa" y firmarán contratos a largo plazo con otros destinatarios.

Fuentes del sector en España han aclarado a RTVE que, por ahora, Rusia tiene contratos a largo plazo con empresas españolas hasta el 31 de diciembre de 2026 y que no creen que el Kremlin vaya a cortar los contratos porque las indemnizaciones son elevadas.