Rusia redirigirá a otros mercados parte del gas natural licuado que envía a Europa
- El viceprimer ministro ruso ha abierto la posibilidad de firmar contratos a largo plazo con la India, Tailandia, Filipinas y China
- Rusia tiene contratos a largo plazo con empresas españolas hasta el 31 de diciembre, según fuentes del sector en España
Rusia redirigirá parte de su gas natural licuado (GNL) que ahora suministra a Europa a otros mercados alternativos, tal y como ha anunciado este viernes el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, en declaraciones recogidas por EFE.
"Se ha decidido que una parte de los volúmenes de GNL que actualmente se suministran a Europa se redirigirán a otros mercados, que están construyendo relaciones constructivas y pragmáticas con nuestro país", ha indicado Nóvak, citado por la agencia Interfax.
Ha añadido que Moscú optará por los mercados donde existe demanda en su GNL y la posibilidad para "firmar contratos a largo plazo", y ha mencionado a la India, Tailandia, Filipinas y China. Al hilo de ello, Nóvak ha afirmado que las compañías rusas no esperarán a la imposición de "más restricciones de parte de Europa" y firmarán contratos a largo plazo con otros destinatarios.
Fuentes del sector en España han aclarado a RTVE que, por ahora, Rusia tiene contratos a largo plazo con empresas españolas hasta el 31 de diciembre de 2026 y que no creen que el Kremlin vaya a cortar los contratos porque las indemnizaciones son elevadas.
Detener el envío de gas antes de que la UE renuncie a hidrocarburos rusos
El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró hace dos días que Rusia se plantea cesar los suministros de gas a Europa antes de que Unión Europea renuncie definitivamente a los hidrocarburos rusos. "Planean [en la UE] introducir en un mes restricciones a la compra de gas ruso, incluido el gas licuado, y luego más restricciones un año después, en 2027, hasta llegar a una prohibición total", expresó el mandatario ruso. Además, añadió que esto ocurre también con la "apertura de otros mercados".
"¿Quizás sería más ventajoso para nosotros suspender los suministros al mercado europeo ahora mismo e irnos a los mercados que se están abriendo para afianzarnos allí?", se preguntó el jefe del Kremlin.
El Consejo de la Unión Europea aprobó el pasado mes de enero un reglamento comunitario que prohíbe las compras de gas natural licuado ruso con efectos a partir de enero de 2027, y exige una reducción gradual de las compras de gas bombeado por gasoducto hasta eliminarlas completamente en otoño de 2027. Este reglamento veta la firma de nuevos contratos de compra de GNL ruso seis semanas después de la entrada en vigor de la normativa con su publicación en el Diario Oficial de la UE.
Según Bruselas, el bloque comunitario entregó más de 15.000 millones de euros a Rusia en 2025 a cambio del 13% de las importaciones de gas de la Unión Europea, sobre todo en forma de GNL transportado por barco.