Resultados de las elecciones extremeñas 2025: el último escaño en juego, en directo

Las elecciones de Extremadura celebradas este domingo se presentan con la incógnita de si la actual presidenta autonómica, María Guardiola, a la que las encuestas presentan como ganadora, es capaz de conseguir la mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura, es decir, mejorar de los 28 escaños que tiene el PP a los 33 con los que podría gobernar sin depender de otros partidos. En este sentido, cada escaño cuenta en el escrutinio de este 21D, y el gráfico a continuación muestra quién se está disputando el último escaño en juego en cada provincia y con qué distancia frente a su competidor más inmediato.

En las elecciones en Extremadura, se elige a un total de 65 representantes en la Asamblea, 36 por Badajoz y 29 por Cáceres, mediante un sistema proporcional de listas cerradas, aplicando la fórmula D'Hondt. Para entender el reparto de escaños en las elecciones de Extremadura, hay que tener en cuenta que el sistema electoral incluye un umbral del 5% que se aplica sobre la provincia o sobre el conjunto de la región.

Esto significa que, para optar al reparto de escaños, una candidatura ha de obtener el 5% de los votos, ya sea del total de votos válidos en una provincia o sobre el total de votos válidos en el conjunto de Extremadura. Se da la circunstancia de que las dos provincias extremeñas reparten un número de escaños muy parejo a su censo real, de modo que el resultado es muy proporcional y el reparto de escaños se ajusta al peso demográfico real de ambas circunscripciones.

Cabe recordar que el reparto de escaños de esta jornada electoral solo contempla el voto escrutado este domingo, que comprende las papeletas depositadas en los colegios electorales en Extremadura y el voto emitido por correo de los electores residentes en España.

Queda pendiente el recuento del voto de los electores residentes en el extranjero, el denominado voto CERA. En estos comicios de diciembre, 30.610 personas en el extranjero tienen derecho a voto, la mayoría residentes en Francia, Alemania, Argentina, Brasil y Suiza.