Los videojuegos están en el origen de todo. Chicos muy jóvenes que utilizaban Youtube para subir y comentar sus partidas. Roc Massaguer, conocido en las redes como Outconsumer, fue de los primeros. Cuenta, con humor, que después de ver a un Willy Rex de 15 años retransmitir una partida de Call of Duty, pensó que él podía hacerlo mejor. Ya entonces rompía el estereotipo porque rondaba los treinta y trabajaba como periodista deportivo. Lo que empezó como un pasatiempo para dar rienda suelta a su pasión por los videojuegos cambió para siempre su trayectoria profesional.

Vivió en primera persona la emoción de ver cómo crecía su número de seguidores, cómo las marcas se empezaron a interesar y le ofrecían viajes y productos a cambio de valoraciones, cómo empezaba a llegar dinero por los anuncios y las campañas publicitarias en su canal, y como aquel entretenimiento se convertía en una profesión que le permitía vivir de ello.



Diez años después Outconsumer sigue generando contenido y es uno de los Youtubers que vive de esto. También es la forma de vida de Carla Laubalo, aunque ella fue consumidora antes de creadora. Cuando empezó era consciente de que se podía ganar dinero, aunque no imaginaba que le iba a pasar a ella y en muy poco tiempo. "Llevaba cerca de un año subiendo vídeos a Youtube cuando se disparó el contador de visitas con uno en el que cantaba fragmentos de canciones. A partir de ahí, todo cambió", cuenta a RTVE.es.

La forma de generar ingresos , según explica José Arcas, responsable de estrategia y de desarrollo de negocio de la agencia creativa Noob, depende de si la plataforma paga o no por ese contenido: "Hay plataformas como Instagram o Tik Tok en las que no se monetiza directamente, sino a través de colaboraciones con marcas cuando tienes audiencias muy grandes. Pero luego hay otras plataformas como YouTube o Twitch , que sí pagan directamente al creador por lo que hacen".

¿Se ha convertido Andorra en un paraíso para los Youtubers?

No todos los creadores de contenidos en internet pueden vivir de ello. De hecho, son una minoría. Y un porcentaje muy pequeño de esos, los que ganan cifras millonarias. Ahí entra Andorra. En los últimos años se ha convertido en el destino preferido para vivir de muchos de los influyentes que más facturan. La fiscalidad en el Principado es muy inferior a la española. El tipo máximo del IRPF es del 10 % frente al 50 % que ronda en algunas autonomías en España.

“Llegué atraído por la fiscalidad, pero me he quedado por otros motivos como la seguridad“

Uno de los últimos en mudarse ha sido Rubén Doblas, El Rubius. Lo anunció en enero durante uno de sus directos en Twitch y se desató una polémica que ha llenado periódicos y horas de programación, con posiciones a favor y en contra.



En el programa Crónicas de TVE ha intentado hablar con más de una docena de youtubers más conocidos que residen en Andorra, pero, o bien no contestaron o declinaron la invitación. Sí atendió al programa, Borja Muñoz, más conocido en redes como Borjatube. Lleva varios años residiendo en El Principado. "Llegué atraído por la fiscalidad, pero me he quedado por otros motivos como la seguridad, las facilidades para generar negocios y el ecosistema de emprendimiento digital que se ha generado en los últimos años", asegura a Crónicas.