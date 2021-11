Desde hace algunos años, nuestro código penal recoge en su artículo 510 los delitos de odio, que son todas esas infracciones que se cometen contra aquellas personas que pertenecen a un determinado grupo social sin haberlo elegirlo. La diseñadora María LaMuy nos lo explicaba bien claro el otro día durante la entrevista que le hicimos: "Se cometen no contra alguien en particular, sino contra alguien que pertenece a algún grupo que los infractores consideran inferior: inmigrantes, negros, personas sin hogar, personas LGTBI, etc."

La artista catalana ha estado más de un año recopilando información para este proyecto inspirado en las placas que realizó el ceramista Alfredo Ruiz de Luna hace 30 años para algunas calles de Madrid. “Cuando llegué aquí hace 14 años me llamó mucho la atención el letrero de la calle Cabeza porque era un plato con una cabeza. Estos letreros me han gustado siempre y los he ido buscando”, nos cuenta LaMuy.

La diseñadora decidió poner en marcha este proyecto cuando alguien muy cercano a ella fue víctima de una agresión homófoba. “Hace dos años mi amigo Rober perdió un ojo y ahí me di cuenta de que este tipo de agresiones las puede sufrir cualquier persona”.

Pues sí, y además la mayoría de estos delitos de odio -que no tienen por qué acabar en muerte- ocurren en la calle. Es ahí afuera, entre las víctimas, entre los activistas que intentan que se conozcan estos delitos donde María LaMuy ha encontrado apoyo para dar recorrido a su proyecto. Y ha sido a través de las redes sociales. “Lo primero que hice es seguir en redes sociales a las entidades LGTBI, a las que trabajan contra el racismo y a los activistas", aclara.

Algunas de las víctimas a las que rinde homenaje ya no están. Como Lucrecia Pérez, cuya muerte está considerada como el primer asesinato racista en España. "Era una migrante dominicana. Salieron a dar tiros, uno le alcanzó y la mató en el acto", explica LaMuy. O como Isaac López, un joven con Síndrome de Asperger que tampoco lo puede contar porque le asesinaron el pasado mes de julio. “Era un chico hiphopero con autismo. Iba hablando por teléfono y lo mataron en un túnel”, recuerda la diseñadora.

Otro caso que todos recordamos es el de las mujeres rumanas que pedían limosna en la Plaza Mayor y tuvieron que sufrir la burla de un grupo de hinchas de fútbol. "Fue un caso muy mediático y hacían eso, reírse de ellas", señala María LaMuy. Y es que la aporofobia, el odio al pobre, también es un delito de odio. Los agresores, según datos oficiales, "son normalmente hombres de entre 30 y 40 años y españoles", aclara la artista.

El proyecto Madrid me mata está financiado por VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos) y se puede ver en el espacio cultural CentroCentro de Cibeles, en Madrid, hasta el 9 de enero de 2022, aunque María LaMuy espera que su proyecto no muera ese día. "Me gustaría que alguna entidad se pusiera en contacto conmigo, ya que esto ha provocado mucho ruido y creo que hay que aprovecharlo”, nos dice.