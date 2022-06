El vicepresidente de la Junta y candidato de Ciudadanos a las elecciones del próximo domingo en Andalucía, Juan Marín, ha sacado pecho de la gestión de su partido dentro del gobierno de coalición con el PP y ha asegurado que Cs quiere volver a ser “protagonista del cambio” que llegó a la región en 2018, cuando el Partido Popular logró arrebatar la Junta tras más de tres décadas de gobiernos socialistas.

Para ello, Marín confía en que el partido naranja sea “capaz de dar la vuelta a las encuestas”, como ya hizo en 2015 y en 2018, elecciones en las que obtuvieron mejores resultados de los pronosticados. Sin embargo, ahora podrían quedarse en una representación minoritaria e, incluso, sin grupo parlamentario, según algunos sondeos.

Pero él no se cree lo que pronostican los sondeos para su partido por lo que ve por “la calle”: “No hay un solo lugar donde no nos digan que Ciudadanos sigue siendo necesario para que las políticas puestas en marcha sigan siendo una realidad”.

“Ciudadanos va a ser decisivo para afianzar Andalucía en lo que se ha convertido en estos tres años y medio de gestión de PP y Ciudadanos”, ha proseguido Marín, quien ha asegurado que este gobierno ha convertido a la región en “una locomotora económica que genera empleo, riqueza” y que “ha pasado de ser mirada por encima del hombro a ser la envidia” de muchas comunidades y países centroeuropeos. Todo, con un “gobierno muy estable” y “leal” que hizo las reformas comprometidas, ha añadido.

Marín ha considerado que el cambio no se puede dejar “solo de la mano de PP y PSOE” y ha subrayado que su “única opción” para poder gobernar Andalucía sigue siendo “esa suma” con los ‘populares’ que cree que “ya parece posible” tras los debates electorales. Con ello, ha dicho, podrá haber otros cuatro años de generar empleo y crecimiento.