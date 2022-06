El candidato de Ciudadanos a las elecciones andaluzas del próximo domingo, Juan Marín, confía en que “todavía es posible la remontada” de su partido, pese a las encuestas, y se ha comprometido a “trabajar hasta el último segundo” para que en Andalucía “siga el mejor gobierno de la historia”. También ha sido muy crítico con Vox, un partido que “engaña” a la gente, y ha advertido de que Andalucía “no es un trampolín” para que el líder de este partido, Santiago Abascal, “sea presidente de España”. "Paramos a Podemos en 2015 y lo volveremos a hacer con Vox", ha advertido.

En una entrevista en RNE, Marín ha insistido en que “el partido no se acaba hasta que termina el último cuarto” y se ha referido al segundo y último debate electoral de este lunes, del que se ha quedado “muy a gusto”: “Yo le dije a los ciudadanos qué pienso hacer con su voto. Los demás todavía ni lo saben”. Y es que el presidente andaluz y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, no aclaró si pactaría o no con Vox tras las elecciones del 19J, pese a la presión del resto de formaciones.

“El domingo, los andaluces van a tener que decidir. Mientras, vemos cómo algunos se están repartiendo los sillones antes de que voten”, ha criticado en una referencia a Vox, cuya candidata (Macarena Olona) ofreció a Moreno ser su vicepresidente en el caso de que Vox ganase las elecciones, al igual que ella exige lo mismo en caso de que el PP se imponga y necesite los votos de Vox.

Marín ha acusado al partido de Santiago Abascal de “engañar a la gente”. “Lo hemos visto en los dos debates, si hubiera cuatro más a Olona no la votan en Andalucía”, ha asegurado: “Hemos visto cuáles son sus intenciones”. Y es que, “cuanto más conozca la gente a Vox, menos le va a votar”.

A su juicio, “lo importante” es que, cuando los andaluces vayan a depositar su voto el próximo domingo, sepan a quién votan, “por qué” y “para qué”, y ha criticado que el fin no es ser “presidente” ni “vicepresidenta” de Andalucía. “Andalucía no es un trampolín para que Abascal sea presidente de España”, ha avisado: “Si ustedes quieren echar a Sánchez, que yo también, lo podrán hacer cuando lleguen las elecciones, pero mientras, respeten a ocho millones de andaluces”.

“Ayer tuve la sensación de que Olona iba a venir con la regla y me iba a pegar“

Y ha seguido cargando con dureza contra Olona: “Ayer tuve la sensación de que iba a venir con la regla y me iba a pegar como cuando (en el colegio) te pegaban cuando eras chiquito por decir algo que no gustaba y eso ya es pasado”. “No estoy dispuesto a dar un solo paso atrás por que esta señora tenga una ocurrencia para rascar un puñado de votos”.