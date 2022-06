El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha llamado a canalizar en el PSOE-A el "voto útil" de los ciudadanos "progresistas" en las elecciones autonómicas del próximo domingo, por lo que ha realizado un llamamiento a "no dispersar" ese voto entre otras formaciones.

Durante visita a Ronda (Málaga), ha respondido así a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien este pasado martes, en un acto electoral de Por Andalucía en Dos Hermanas (Sevilla), apeló al voto de los socialistas indecisos para que se decantaran por la papeleta de la confluencia de IU, Podemos, Más País y otras tres formaciones.

Espadas ha recordado a los votantes de izquierdas que pueden elegir entre "una amplia franja de partidos", y en estos momentos él pide "concentrar el voto progresista en la fuerza política que puede conseguir el objetivo de los progresistas", el de "construir un modelo de sociedad" en el que se "pare" definitivamente a quien lo amenaza, así como a la "libertad" o a la "conquista de derechos". Por eso, ha defendido que el PSOE es "la fuerza política que puede concentrar más fuerza para evitar que eso se produzca".

"Eso lo sabe la señora Díaz, y lo saben el conjunto de votantes progresistas, porque el PSOE es el partido de gobierno de la izquierda en Andalucía sin lugar a dudas", según ha remarcado.

"Cada voto es determinante", y "aquellos que creemos que Andalucía necesita progresar y, por tanto, un gobierno de progreso, debemos votar a la fuerza política que lo pueda garantizar, y ahí la izquierda tiene un problema en este momento", según ha abundado el candidato socialista, quien ha apostillado al respecto que "dispersar el voto, o conseguir que votos a formaciones que no obtuvieran finalmente representación parlamentaria se pierdan, acaban siendo votos para la ultraderecha", en alusión a Vox.

Espadas ha dado "por seguro" que el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no va a renunciar al apoyo de la ultraderecha y le va a tener que ceder espacio de gobierno" a Vox "si tuviera un buen resultado" el domingo.

Zapatero insta a Moreno a decir si pactará con Vox: "¿De qué se avergüenza?"

Por la tarde, Espadas ha celebrado un acto en Vélez Málaga junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha instado a Moreno a aclarar si pactará con Vox. Y es que, aunque el candidato 'popular' insiste en que quiere gobernar en solitario, no ha aclarado qué hará si necesita los votos de esta formación. "Es muy fácil, sí o no", ha dicho Zapatero, quien ha remarcado: "Es sí, ¿eh?", ante risas de los asistentes. La cuestión, ha proseguido, es "por qué no lo dice" y "de qué se avergüenza": "No se puede gobernar con la vergüenza".

Zapatero ha sacado a colación el feminismo tras lo visto en los últimos debates electorales, en los que Vox ha negado esta realidad. El feminismo, ha señalado, "no ha hecho más que empezar" y las mujeres “no pueden retroceder ni un milímetro”. Por eso, ha dicho que el próximo domingo quien tiene que ganar es “el espíritu de igualdad de Andalucía, la fuerza del cambio”.

El expresidente ha destacado su "lealtad" al PSOE, que "hizo respirar esta tierra tras décadas de abandono”, y ha reivindicado con "orgullo extraordinario" el legado de todos los expresidentes socialistas de esta autonomía, a quienes ha calificado de "personas honestas". Ha mencionado así a José Rodríguez La Borbolla, Manuel Chaves, José Antonio Griñán (estos dos últimos condenados por el caso de los ERE) y Susana Díaz.