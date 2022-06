El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han protagonizado este martes en el Senado su primer cara a cara, tras asumir este último la presidencia del Partido Popular (PP) hace dos meses. Ha sido un cruce de declaraciones muy bronco, donde Sánchez le ha reprochado que su partido solo se ha dedicado a "estorbar" en estos años, mientras el Gobierno "trabajaba sin descanso por proteger a las empresas y a las familias". "Mi primera petición sería que hicieran una oposición de Estado y útil", ha reclamado el jefe del Ejecutivo, al que Feijóo ha tendido la mano para pactar un plan anticrisis que "funcione", basado en rebajas de impuestos y alejado de las "minorías". "Vivir al día es resistir, pero no gobernar. ¿Podría dejar estar a la altura de las minorías y ponerse a la altura de los españoles?", le ha cuestionado.

Este primer debate entre el jefe del Ejecutivo y el principal líder de la oposición se produce en plena campaña electoral en Andalucía y en un contexto económico marcado por la guerra de Ucrania. Feijóo abandonó Galicia en abril tras 13 años como presidente para aterrizar en la Presidencia nacional del PP, impulsado por los 'barones' territoriales como consecuencia de la crisis interna que acabó con la abrupta salida de Pablo Casado, y hace unas semanas tomó posesión como senador. Desde allí confrontará a partir de ahora con Sánchez hasta que se produzcan las elecciones generales, que le permitan obtener un acta de diputado en el Congreso.

Feijóo emplaza al Gobierno a pactar un plan anticrisis

En su estreno en la Cámara Baja, el presidente 'popular' ha tomado el turno de palabra para preguntar al Gobierno si considera que "está a la altura de las necesidades de las familias españolas". Feijóo, que ha asegurado que su propósito "no es insultar ni hacer oposición" sino "sumar y hacer un Estado mejor", ha emplazado a Sánchez a aceptar un plan económico para las familias y empresas "con propuestas razonables". Entre ellas, una bajada de impuestos a cuenta de la recaudación récord en los cuatro primeros meses del año.

"Creo que sería razonable pactar. Y pactar significa no hacer caso a las minorías cuando no tienen razón y hacerle caso a las mayorías cuando las tenemos", ha puntualizado el presidente del PP, instando a que rompa con sus socios independentistas, pues "no puede utilizar al PP solo cuando no le llegan los votos de Bildu y ERC". Y es que a su juicio Sánchez "resiste", pero "no gobierna". "¿Podría dejar de estar a la altura de las minorías y ponerse a la altura de los españoles?", le ha cuestionado.

“Alberto Núñez Feijóo pregunta a Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Senado: "¿Podría dejar usted de estar a la altura de las minorías, sobre todo las independentistas, y ponerse a la altura de la mayoría de los españoles?"https://t.co/vVRqw1kiba pic.twitter.com/rFBy1QlQKN“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 7, 2022

En el turno de réplica, el presidente del Gobierno ha subrayado que su ánimo "es trabajar para construir el máximo de los consensos", por lo que ha pedido a Feijóo que en esta nueva etapa el PP haga "una oposición de Estado y últil". "De momento, ha dicho que el PP será útil cuando gane y es una manera diferente de entender la oposición cuando estamos nosotros o cuando están ustedes". Así, le ha recordado que el PSOE firmó en la oposición pactos de Estado en materia de terrorismo o contra la violencia de género.

Sánchez ha resaltado que durante este tiempo, primero con la pandemia y ahora con la guerra, "el Gobierno ha tratado siempre de proteger a las familias y a las empresas". "Trabajando sin descanso y ustedes lo único que han hecho ha sido estorbar, estorbar y estorbar", ha insistido. Según el jefe del Ejecutivo, Sánchez le ofreció a Feijóo en su reunión en La Moncloa 11 acuerdos y no hay avances en ninguno de ellos, a lo que el líder 'popular' le ha reprochado que no ha escuchado ninguna de las propuestas económicas que le ha planteado el PP, especialmente la bajada de impuestos.