El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tomado posesión este miércoles de su escaño de senador autonómico por Galicia, tras ser designado por el Parlamento de Galicia casi dos meses después de ser elegido presidente de los 'populares', y ha defendido un "parlamentarismo serio, adulto y sosegado".

"Creo en el parlamentarismo, en la palabra, en las ideas (...). Creo en la redición de cuentas del Gobierno (...). Creo profundamente en el debate serio, sereno y sosegado y constructivo. Por eso, no voy a rehuir ninguna de las ocasiones en las que pueda debatir con el presidente del Gobierno. Entiendo que es mi obligación, mi función y mi vocación", ha asegurado en su primera rueda de prensa como senador.

También se ha comprometido a "defender el trabajo de control al Gobierno y defender una oposición honesta, y servir al Estado y al conjunto de los españoles".

Se abre a pactar con Sánchez aunque, dice, "no lo pone fácil"

Por otra parte, Feijóo ha admitido que su partido está abierto a negociar asuntos pendientes como es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero ha acusado al presidente del Gobierno de "no ponerlo fácil" cuando, por ejemplo, ha señalado, aprovecha sus intervenciones públicas para llamar "mangantes" a los cargos del PP.

"Me sorprende que el Gobierno quiera hablar con un partido de 'mangantes', pero vamos a ser respetuosos con los intereses de los españoles, no con los intereses del Gobierno", ha advertido. Además, ha asegurado ser la "antítesis" al "sanchismo". "Tuvimos coincidencia con el PSOE, pero ha mutado y ya no es el PSOE de la Transición", ha argumentado.

No obstante, Feijóo ha confirmado que retomará las conversaciones con el Gobierno tras las elecciones andaluzas del 19 de junio y ha reconocido que se sorprendió con los "insultos" de Sánchez contra su partido porque, según ha dicho, pensaba que esos calificativos ya no se iban a realizar tras la entrevista que mantuvo en Moncloa. "Me desagradó profundamente", ha apostillado.

También ha criticado a Sánchez a quien ha acusado de hacer "muchas concesiones al independentismo", no solo en el "pago inicial" para ser presidente del Gobierno" sino en los "pagos parciales y periódicos para mantenerse en la Presidencia del Gobierno", y ha puesto de ejemplo, los indultos, la destitución de la directora del CNI y la sentencia sobre impartir el 25% de la educación en castellano.

Sobre si podría haber una repetición electoral en Andalucía si el candidato 'popular', Juanma Moreno, no logra formar gobierno en solitario, Feijóo ha manifestado que el objetivo del actual presidente de la Junta es "ganar" para formar un Ejecutivo "muy amplio" donde la mayoría de andaluces se sientan "cómodos" y "duerman tranquilos a partir de la noche electoral".

Preguntado también en la rueda de prensa sobre las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de Vox en esa región, Juan García-Gallardo, que criticó a la "izquierda hipócrita" que defiende a las personas discapacitadas "que han nacido, pero no a los que no han nacido", en referencia a la Ley del Aborto, Feijóo ha tildado esas declaraciones de "muy sorprendentes", aunque ha expresado que no quería ejercer de "comentarista".