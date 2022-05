El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha animado a los dirigentes de su partido a "nunca" renunciar a "tener una mayoría amplia" de Gobierno, para que de ahí "nazca un proyecto claro y un presidente libre" que no tenga que depender de otros partidos, como Vox, pero al que no ha nombrado especificamente.

Así lo ha asegurado en su discurso ante el Comité Ejecutivo Nacional, en el que ha añadido que "no estaría mal" que empezaran por Andalucía, en referencia a las próximas elecciones autonómicas del 19 de junio.

"Vamos a intentarlo", ha exclamado Feijóo dirigiéndose a todo el partido, pero sobre todo al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ausente en esa reunión, pero que en los últimos días ha recalcado que tiene como prioridad gobernar en solitario y ha aludido incluso a la posibilidad de una hipotética repetición electoral.

También Feijóo ha marcado como "reto más importante" del partido "fortalecer la alternativa de Gobierno" y mostrar a la ciudadanía lo que harán 'populares' cuando regresen a la Moncloa.

"No quiero ser presidente de España porque los españoles no quieran al PSOE, sino porque quieran que el PP gane y gobierne. Cada vez hay más españoles que no quieren que el PSOE gobierne pero sí quieren que el PP lo haga y sea la alternativa", ha incidido.