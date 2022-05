El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado claro este martes que España no es un "estado plurinacional" tras la polémica generada por el coordinador general de la formación, Elías Bendodo, en unas declaraciones asegurando lo contrario y que el líder 'popular' ha calificado de "error" que fue "rectificado al poco tiempo".

"Es evidente que España no es un estado plurinacional. El debate no existe, pero si lo que se quiere es aprovechar un error, que ha sido rectificado al poco tiempo... España no es un estado plurinacional, no lo es, ni lo será", ha zanjado en una rueda de prensa en Ceuta con motivo de su visita a la Ciudad Autónoma.

Bendodo aseguró en una entrevista en El Mundo, que España era un Estado "plurinacional" y que Cataluña era una de las "nacionalidades" que lo integraban y defendió que los populares debían articular un proyecto de centroderecha capaz de conectar con un "catalanismo integrador".

