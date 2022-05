Las palabras que dedicó el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox) este martes a una procuradora con discapacidad han generado un aluvión de críticas en en espectro político entre calificaciones de "repugnantes" (como han dicho el Gobierno y Ciudadanos) y "sorprendentes" (en palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo).

"No le voy a tratar con condescendencia, lo voy a hacer como si fuera una persona como todas las demás y no como hace su equipo", señaló el vicepresidente en el Pleno de las Cortes en respuesta a la procuradora socialista Noelia Frutos, quien le preguntaba cómo considera que hay que tratar a las mujeres con discapacidad. "Igual de bien que a los hombres con discapacidad", respondió García-Gallardo. También llamó a la izquierda "hipócrita" por invitar mediante el aborto "a triturar en el vientre a quien tiene discapacidad".

Sus palabras han generado múltiples comentarios en público y en redes sociales, con mensajes de apoyo tanto a la procuradora socialista como al vicepresidente de la Junta. Por su parte, Frutos ha asegurado este miércoles que "sigue esperando" a que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "desautorice" a su vicepresidente, que se ha defendido al asegurar que lo que dijo era que la iba a tratar "sin condescendencia". Sin embargo, Mañueco se ha limitado a decir, al ser preguntado si apoya las últimas manifestaciones del vicepresidente, que él apoya "al Gobierno de Castilla y León".

Y el líder de Más País, Íñigo Errejón , ha recalcado que si García Gallardo puede hablar como vicepresidente castellanoleónes es porque el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco le nombró para el cargo. "Conviene no ser hipócritas y no rasgarse las vestiduras por estas manifestaciones repugnantes sin señalar a los verdaderos responsables", ha dicho.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera "una absoluta vergüenza" y "una salvajada" lo dicho el martes por Gacía-Gallardo: "Se debería de terminar ese tipo de parlamentarismo, de políticas y de personas en las instituciones; me entristece como demócrata, pero así ganan votos y ganan elecciones".

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal , ha tachado este miércoles de "esperpénticas y repugnantes" las palabras del dirigente de Vox, que dan "asco" , y ha añadido este matiz: "El que no es normal es el vicepresidente de Castilla y León" .

Feijóo, por su parte, ha asegurado tras tomar posesión de su escaño en el Senado que él no hace de "comentarista" de lo que dicen otras formaciones y que desconocía del "alcance y contenido" de las palabras de Gallardo, con quien el PP gobierna en coalición en Castilla y León, si bien las ha calificado de "muy sorprendentes".

Gallardo se defiende: "Dije que la iba a tratar sin condescendencia"

Ante las críticas, el líder de Vox en Castilla y León se ha defendido diciendo la polémica estaba "preconcebida" por el Grupo Parlamentario Socialista, que la propia procuradora con discapacidad había faltado el "respeto" previamente a Vox y que no es cierto que él insinuara que la trataría como una persona 'normal' (tal y como le han acusado algunas formaciones): "Yo no dije eso. Yo le dije, previa petición suya de que no la tratara con paternalismo, que la iba a contestar como a cualquier persona, sin condescendencia".

00.53 min García-Gallardo, ante las críticas por sus palabras a una procuradora con discapacidad: "Dije que la contestaría sin condescendencia "

"Lo que quieren es convertir las Cortes de Castilla y León en un circo", que es "lo que han conseguido", ha sentenciado el vicepresidentede la región. También ha cargado contra un periodista de La Sexta, que le ha preguntado, al que ha pedido que "no mientan": "Son ustedes una vergüenza para España".

"Comparto lo que ha dicho, no comparto lo que otros dicen que ha dicho", ha respondido el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, al ser preguntado en los pasillos del Congreso.

Más allá de la política, entidades del tercer sector que trabajan con personas con discapacidad como CERMI, ASPAYM o CONCEMFE también han criticado las palabras de Gallardo y le han pedido que rectifique en "su enfoque de menosprecio".

La Asociación del Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía Superior de Castilla y León que intervenga al considerar las palabras de Gallardo "una agresión a una persona discapacitada" con falta de respeto, menosprecio y discriminación.