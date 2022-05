El Partido Popular (PP) ha puesto en marcha este domingo la maquinaria electoral con la vista puesta a 2023, una vez que se ha dado por finalizada la crisis interna de la formación con la celebración del congreso en Madrid, que encumbra a Isabel Díaz Ayuso, y el salto definitivo de Alberto Núñez Feijóo a la política nacional, con la proclamación de Alfonso Rueda como jefe de filas en Galicia. El presidente 'popular' ha instado a las bases a "estar preparados" pues el adelanto de las generales está sobre la mesa y a su juicio dependerá de "cualquier eventualidad, salvo lo que interese a España".

Feijóo ha clausurado este domingo el congreso regional del PP de Galicia, poniendo punto y final a casi 16 años de liderazgo, donde ha conseguido cuatro mayorías absolutas consecutivas. Este acto, ha dicho, marca a su vez el inicio de una "etapa dura", donde ha reclamado "trabajo y responsabilidad". “Aquí no se regala nada y al PP, menos", ha subrayado.

A pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que agotará la legislatura, en opinión de Feijóo este asunto no estará en su mano. "Dependerá de ERC o de Bildu" o de que "Yolanda Díaz se lleve bien con Podemos y Podemos con Yolanda", ha sugerido, para después lamentar que "no se trata de una frase, sino de la realidad política española".

Con tal propósito en el horizonte, no hay “ningún minuto que perder”, ha destacado y ha propuesto a los suyos que "estén preparados", "siempre a la orden de lo que manden los ciudadanos". “Se trata de ganar, de tener un proyecto para dar confianza a todos, andaluces, gallegos, catalanes y extremeños, sin dar cuentas a nadie más que a los españoles”, ha reivindicado.

"Un partido de principios, unido y comprometido”

Este "PP ganador", ha dicho, quiere que "se parezca" al modelo acuñado durante "décadas" en Galicia, formado "por los mejores cuadros y las mejores personas". "Un partido de principios, unido y comprometido", ha resumido el líder 'popular', donde "quepa mucha gente" porque "las mayorías se construyen diciendo a todos los españoles que estamos a su servicio y que si creen que merece la pena tener un gobierno mejor".

Y esto es lo que ofrecerá a los ciudadanos para que depositen el voto de los 'populares' en las urnas en los próximos comicios: "Estamos para gobernar mejor, para gestionar mejor, para respetar más, para no insultarnos nunca, para proteger las instituciones, para que el Gobierno no esté por encima del Estado y para que el presidente del Gobierno sea el primer español. No para estar, estamos para servir", ha sentenciado.

Feijóo ha defendido "con orgullo" las siglas de su partido, frente a aquellos que "decían que las escondían". "¿Hay alguien que no sepa que yo me presentaba por el PP?", ha puntualizado, para después celebrar que su formación lleva "40 años sirviendo a España". "Los partidos que no sobreviven a un líder carismático no son partidos. Son, simplemente, movimientos o modas", ha criticado.