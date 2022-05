La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido elegida presidenta del PP de Madrid con el 99,12% de los votos de los compromisarios en un congreso regional en el que ha ofrecido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular de Madrid como su "equipo electoral" y "su casa" de cara a las próximas elecciones generales. Ayuso ha agradecido al dirigente gallego su "confianza" en los 'populares' madrileños sin "tutelas" y ha reivindicado ante los asistentes: "Somos el partido del pueblo, callejero y pandillero", el de las "plazas, terrazas, comercios, estadios o empresas".

La presidenta madrileña ha recordado que el PP de Madrid es el equipo por cuya circunscripción se presentará Feijóo para ser presidente del Gobierno. "Somos por tanto, su equipo electoral. Su casa", ha subrayado.

Ayuso, que ha llegado como candidata única, ha dejado de ser la única presidenta autonómica 'popular' que no está al frente del PP en su región en un congreso que llevaba ansiando desde hace casi un año y que la antigua dirección del PP, la de Pablo Casado, había ido retrasando por su reticencia a dar más poder a la 'lideresa'. Esta postura de Génova y la insistencia de la dirigente madrileña por convocar el cónclave derivó en una guerra interna que, con acusaciones de espionaje y corrupción de por medio, acabó con la cabeza de Casado.

Ha llamado la atención, de hecho, que en el vídeo de presentación del 17 Congreso Regional del PP de Madrid salieran los expresidentes del Gobierno y del PP José María Aznar y Mariano Rajoy, pero no Casado, y Ayuso ha dicho que "hoy, quien verdaderamente no es útil en política, no tiene recorrido”, porque “las cosas no son para siempre” y “no se hereda un Gobierno por derecho": “Hay que ser serios y, si no, a tu casa”.

En cambio, ha alabado al actual líder de la formación por su "confianza" a los 'populares' madrileños, sin "tutelas" que podría haberse "permitido", y por convocar este congreso nada más llegar a la presidencia del Partido Popular. La única petición de Feijóo, ha dicho, fue "tener criterio y saber organizarse bien para poner al frente a equipos ganadores". "Porque a él tampoco le gusta perder el tiempo ni hacérselo perder a los demás. Eso le honra", ha destacado.

Reivindica a Aguirre y Cifuentes: "Somos la España que dice 'no' al comunismo" Ayuso, que se ha propuesto hacer del PP de Madrid una "herramienta" al servicio de los ciudadanos, ha reivindicado el legado de las "políticas vanguardistas" de las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes o del exalcalde de Madrid y exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. La presidenta madrileña ha renovado al completo el equipo que la acompañará al frente del PP de Madrid, sin dejar rastro de la 'era de Casado' en un proyecto del que salen Ana Camíns, Mar Blanco, Carlos Izquierdo y David Pérez, cercanos al anterior expresidente del PP, además de Almudena Negro. Ha reivindicado también un equipo que "arriesgue" con nuevas ideas y que no se dedique a "coleccionar" cargos porque hay que "estar" para ser "útil" a la gente: "Quiero un equipo que haga relevos atléticos y ceda el testigo sin llegar a saborear la decadencia, sin egos ni rencores". Un equipo, ha proseguido, de "acreditada solvencia" pero también de quienes "dan por primera vez un paso adelante" porque si no, no hay "renovación". "Madrid está obligada a dar todas las batallas y todo el PP está en la misma encrucijada", ha defendido. Por eso, ha llamado a "no ceder" antes quienes "se consideran moralmente superiores" o dan lecciones de "feminismo": "Yo asumo las dificultades con fortaleza y no por compasión por mi sexo, por ahí no paso". En este sentido, ha defendido que la "verdadera igualdad" es "la que existe en la ley y en las oportunidades" y el PP "no cambiará de criterio según el día ni se hará perdonar po defender aquello en lo que cree". Ayuso ha vuelto a cargar con dureza contra el Gobierno central, "su paternalismo", su "dirigismo" y sus "cadenas" porque "la gente quiere volar libre": “Somos la España con ganas, la que se resiste a ser cambiada por la puerta de atrás”, que dice "no al nacionalismo, al comunismo y al populismo". Ha criticado así "el absurdo paternalismo de la izquierda hacer creer que todo lo débil les pertenece y por eso subvenciona la pobreza”. Pero ha subrayado que "del socialismo se sale", y eso es lo que pretende que pase en la región: “Quiero que los madrileños salgan del socialismo”. Ya por la mañana, en una rueda de prensa, ha cargado contra el "Gobierno más autoritario desde la dictadura”, un Ejecutivo que “ha erosionado todas las instituciones” del Estado. En un momento en el que ha explicado la nueva composición del partido, se ha referido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a quien Casado trató de postular para que compitiera con Ayuso por el PP de Madrid. Sin embargo, la sintonía entre ambos ha sido total y Ayuso ha asegurado que conforman "dos mitades" y "un mismo equipo". "A pesar de los momentos tan difíciles que hemos vivido, hemos trabajado con absoluta coordinación y complicidad. Ahora tenemos el reto más importante en 2023 (elecciones autonómicas y municipales) y lo volveremos a afrontar juntos". “Almeida: "Isa, aquí tienes a tu partner"“ Precisamente Almeida se ha puesto a su servicio para llevar a la formación “a lo más alto” con un: “Isa, aquí tienes a tu ‘partner’”. Y ha destacado que, si ambos iniciaron “una apasionante aventura hace tres años” con las elecciones municipales y autonómicas de 2019, les quedan “muchos capítulos” juntos. Y el antecesor de Ayuso al frente del PP de Madrid, Pío García-Escudero, también le ha mostrado su apoyo: “Vas a ser una gran presidenta del partido porque, tras tres años como presidenta de la Comunidad, conoces mejor que nadie lo que es Madrid, lo que da carácter y personalidad a esta región”.