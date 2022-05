El tándem entre Alberto Nuñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso se consolida en el PP tras un congreso regional en el que la presidenta madrileña ha sido proclamada también presidenta del partido autonómico y junto con el líder nacional de los ‘populares’ han dado por superada la crisis interna que motivó, precisamente, la celebración de este congreso. Feijóo le ha ofrecido total “libertad” para que “el Partido Popular de Madrid sea más libre” y juntos se han marcado como objetivo tumbar al gobierno de Pedro Sánchez, que han calificado como “poco preparado”, “débil” y “dividido”: “El peor de la democracia”.

El dirigente gallego ha hablado justo antes que la ‘lideresa’ y antes de marcharse a otro cónclave similar en Galicia en la clausura del XVII Congreso Regional del PP de Madrid, el que tanto tiempo ansió Ayuso y que la antigua dirección de Pablo Casado retrasó en una lucha interna de poder que acabó costando la cabeza al líder de la formación tras acusaciones cruzadas de corrupción y espionaje. Precisamente, sobre esta cuestión ha hablado Feijóo.

"Todos sabemos que este congreso llevaba demasiado tiempo pendiente", ha asegurado, pero extenderse en esta cuestión es "un ejercicio de nostalgia que no lleva a ninguna parte". “Nos hemos preocupado demasiado en las cuestiones internas y yo no voy a dedicarle un segundo más, porque no me interesa el pasado sino lo que va a pasar”, ha aseverado el líder del PP, que ha asegurado que no le interesa “el pasado” sino “lo que va a pasar” y eso es lo que permite ganar elecciones.

“El PP abre hoy una nueva etapa y estoy convencido de que será brillante” porque aquí "hay "una líder", "un equipo y un proyecto para hacer frente a un desafío mayúsculo": "Volver a merecer la confianza de los ciudadanos en 2023". Y ha asegurado que el mayor “éxito” del cónclave y de la propia Ayuso es que ahora lidera al PP regional “la presidenta que más se parece a Madrid” y por eso “Madrid vota a Ayuso y al PP de Madrid” . Y hoy, ha proseguido, el PP está “más unido, más firme, más comprometido y más sólido”: “Desde hoy, Isabel y su equipo son más libres”.

Feijóo ha agradecido a Ayuso su “cariño” y “apoyo” y ha destacado que ha ganado la presidencia del PP autonómico con “matrícula”, con más apoyo incluso que el propio Feijóo la última vez que fue elegido presidente del partido en Galicia. Y ha recogido el guante que le tendió el viernes la presidenta madrileña al ofrecerle al PP de Madrid como su “equipo electoral”: “He entendido el mensaje de que la presidenta de mi partido en los próximos días será la presidenta del PP de Madrid, porque estoy censándome en el ayuntamiento de Almeida y por tanto la jerarquía no se debe olvidar nunca”.

Y si bien ha dicho que ambos son “dos personas distintas” y sus tierras también son diferentes, ha añadido que los dos quieren “lo mismo” y creen “profundamente” en España, la del “talento, la honestidad, la honradez, el trabajo y el emprendimiento”. Ambos tienen ganas de "servir" al país y no "servirse", así como ambos creen en una política dedicada a "proteger a las instituciones con independencia de los intereses del Gobierno de turno”.

Ha destacado que el hecho de que la izquierda le ataque a él y a Ayuso “todos los días” y les culpe de “todos los males” de España es un buen síntoma” porque demuestra que son “competitivos” ante un Gobierno que es “débil”, que se dedica a lanzar “cortinas de humo” para no hablar de lo importante como que “están hipotecando a las generaciones venideras con una de las mayores deudas públicas en la UE”. Y lo hacen muchas veces, ha dicho, con falsas polémicas y con discrepancias entre los ministros, ya no solo de PSOE con los de Unidas Podemos, sino dentro de estas formaciones. El Gobierno, ha sentenciado, está "preso" y es "presa" de los partidos independentistas.

“He venido para mejorar mi país (...) Yo también quiero un PP que se parezca a la gente, amplio y diverso”. Ha asegurado querer un PP “con hambre” de ganar y ha advertido de que no será útil si no lo hace. “Quiero un partido ganador con talento, con vocación”, ha proseguido, y ha reivindicado el “centro” político: “No perdamos el tiempo en otras algaradas o discusiones estériles”.