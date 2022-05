El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido este martes un encuentro bilateral con el primer ministro de Marruecos, Aziz Ajanuch, al que le ha transmitido "lealtad" en las relaciones y a quien visitará en su país a lo largo de este año.

La reunión se ha producido en el marco del congreso del Partido Popular Europeo en Róterdam, al que Ajanuch acude por ser su partido, la Agrupación Nacional de los Independientes (RNI, siglas en francés), miembro asociado del PPE.

Fuentes del PP han asegurado que Feijóo ha trasladado al mandatario marroquí su "compromiso con mantener con Marruecos una relación de vecindad y lealtad y su deseo de llevar a cabo una política exterior fiable", en la que cualquier acuerdo "se lleve a cabo con transparencia, sea duradero y busque el consenso parlamentario".

"Vamos a llevar a cabo una política exterior seria y rigurosa, con acuerdos transparentes y duraderos", ha asegurado el propio Feijóo en Twitter al término de esa reunión con Ajanuch, que le ha transmitido al 'popular' una invitación para visitar próximamente Marruecos.

Feijóo insiste en "volver a la seriedad en la política exterior"

Este encuentro entre Feijóo y Ajanuch se produce dos meses después del cambio de posición en el Sáhara occidental del Gobierno de Pedro Sánchez que ha aplaudido el país alauí. De hecho, el pasado mes de marzo el primer ministro marroquí saludó el respaldo de España al plan de autonomía para el Sáhara Occidental y alabó la "perspicaz gestión" diplomática del rey Mohamed VI.

En declaraciones previas a la reunión de este martes, Feijóo ya había avanzado que trasladaría al marroquí que si llega al Gobierno buscará consensos parlamentarios y "lealtad" en las relaciones entre Madrid y Rabat. El líder popular aseguró que no hará "política exterior con Marruecos a través de una carta", en referencia a la misiva enviada el 14 de marzo a Mohamed VI por Sánchez.

Por contra, dijo, buscará el "consenso parlamentario", de forma que el enfoque hacia Marruecos sea "no de un ministro o un primer ministro español, sino una política de España que se compromete de forma definitiva y con vocación de permanencia con Marruecos".

Preguntado después si la autonomía del Sáhara es la solución más realista viendo que el conflicto se ha enquistado, Feijóo ha reiterado que no conocen "exactamente lo que defiende Sánchez porque no lo ha explicado" y solo saben que mandó una carta "unilateral". "Tenemos que volver a la seriedad en la política exterior, que no es una ocurrencia", ha enfatizado, para subrayar que hay "contradicción" entre lo que se escribe en la carta y lo que se dice después públicamente.