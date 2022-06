Andalucía es la próxima parada del ciclo electoral que arrancó este año en Castilla y León y que finalizará con la convocatoria de elecciones generales el próximo año. Y las andaluzas son unas elecciones claves en nuestro país no solo porque se trata de la comunidad más poblada de España, sino porque ha marcado en sus últimas citas con las urnas tendencias políticas claras que se consolidan a nivel nacional, lo que hace que los partidos las fijen en su calendario electoral como un objetivo vital y prioritario, conscientes de lo que mucho se juegan. En 2015 los andaluces marcaron la senda de la que entonces se denominó 'nueva política' en España con la entrada por primera vez a un Parlamento de Podemos y de Ciudadanos; y en 2018, otra vez, estos comicios fueron pioneros en permitir a Vox la entrada a su hemiciclo. ¿Qué camino dibujará Andalucía en el agitado tablero político el próximo domingo 19 de junio?, ¿qué se juegan los partidos y sus líderes?, ¿pueden estas elecciones precipitar otras citas con las urnas?, ¿qué dicen los sondeos?

Tres 'juanes', Juanma Moreno (PP), Juan Espadas (PSOE) y Juan Marín (Ciudadanos) compiten con otras tres mujeres, Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía), Inmaculada Nieto (Por Andalucía) y Macarena Olona (Vox). Son los nombres de los principales candidatos que en la noche de este jueves abren campaña electoral con la vista puesta en los 109 diputados que componen el Parlamento andaluz.

Los pactos vuelven a ser la clave de unos comicios con otros puntos importantes en los que fijarse y de los que se hará una lectura nacional con Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo enfrentándose por primera vez como líderes de los principales partidos. Aquí, las diez claves de las elecciones en Andalucía 19J:

1. El PP gobierna la Junta y las encuestas No es gran novedad decir que en las noches electorales no siempre ganar significa gobernar y que a veces tras una derrota se esconde el triunfo. De victorias amargas y derrotas dulces están repletos los escrutinios. Juanma Moreno perdió votos y escaños en los pasados comicios de 2018, igualando el que fue el peor resultado histórico del PP en esta región en 1990, pero consiguió ser investido gracias a los votos de Ciudadanos, con quien formó gobierno de coalición, y de Vox, que posibilitó la investidura del 'popular'. Así, con un mal resultado- 26 escaños- Moreno pasó a la historia al desbancar al PSOE del que fue durante 40 años su mayor bastión en España. Los socialistas, a pesar de ser la lista más votada entonces, no consiguieron sumar una mayoría que frenara al bloque de la derecha, pero ahora la situación es bien distinta para un PP que gobierna en la Junta y también en las encuestas, sin excepción. Si los sondeos no fallan de forma estrepitosa, la disyuntiva para Moreno no estará en gobernar, sino en cómo hacerlo y con quién, si en solitario o en compañía. Moreno no quiere seguir los pasos de Alfonso Fernández Mañueco que, por primera vez, le abrió las puertas a la ultraderecha en un parlamento autonómico y ya en los compases de la precampaña ha amagado varias veces con la idea de ir a una repetición electoral si debe agarrarse de la mano de Macarena Olona para seguir en el Palacio de San Telmo. Busca la mayoría absoluta para no depender de Vox, toda vez que Ciudadanos, si se cumplen las encuestas, lucha solo por la mera supervivencia en estas elecciones. Moreno no descarta una repetición electoral en Andalucía si no puede gobernar solo Los populares aspiran en palabras de Moreno a "acercarse a 50 diputados y estar por encima del resto de toda la izquierda junta", para dejar sin margen a Vox y jugar la baza de que no hay otro Gobierno alternativo posible, un resultado que ya obtuvo Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. De momento solo Alberto Núñez Feijóo en el PP ha sido capaz de tocar la mayoría absoluta entre los 'populares'.

2. El estreno de Feijóo fuera de Galicia Y ahora sí, Feijóo saldrá ya de su zona de confort electoral, que es Galicia, que poco o nada tiene que ver con Andalucía y acompañará en campaña a su candidato, con el que tiene una total sintonía desde que fue proclamado líder del PP nacional. Y lo hará con las luces cortas de estas elecciones regionales, pero también con las largas pensando en las generales para las que queda año y medio, si es que queda tanto. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tendrán sus primeros 'duelos electorales' en sus respectivos mítines y además en plena campaña, el próximo 7 de junio, el Senado será escenario de su primer cara a cara en una sesión de control que se celebrará en un momento más que caliente en política. Todo ello alimentará la idea de que no solo Andalucía se juega en estos comicios. Es un clásico que los líderes nacionales se apunten el tanto si hay un buen resultado electoral o lo circunscriban a lo regional si no le es favorable. Si se cumplen las encuestas y el PP hace historia ganando por primera vez en esta comunidad y gobernando (Javier Arenas ganó en 2012 pero no gobernó), Feijóo lo venderá como un paso más en su camino emprendido hacia La Moncloa. Así lo hizo Pablo Casado en febrero con el triunfo de Mañueco sin saber, eso sí, que en el camino el PP se asomaría a un abismo al que finalmente solo cayó él. Feijóo deberá asumir también ahora la responsabilidad de los pactos que sean necesarios en Andalucía, algo que no terminó de hacer en Castilla y León, cuando se solapó la negociación para formar el primer gobierno PP-Vox con su llegada abrupta y por sorpresa a la Presidencia del partido en una situación de interinidad que le valió para no ponerse detrás de esa foto PP-Vox en Castilla y León.

3. El PSOE y el candidato de Sánchez se la juegan Pedro Sánchez va a echar el resto en la campaña de Andalucía, consciente de que en esta tierra los socialistas necesitan un aire que no recuperan y así lo dicen todas las encuestas, que le pronostican peores resultados que en 2018, cuando el PSOE fue la lista más votada pero con el peor resultado de su historia, cayendo hasta los 33 diputados. Ahora el PSOE lucha contra la desmovilización de un voto, el socialista, que fue arrollador en el pasado, pero que no consigue recuperar. El PSOE en Andalucía está en plena reconstrucción tras años más que complicados tras la sentencia de 2019 en el caso de los ERE fraudulentos, que significó el fin de una época en el todopoderoso PSOE andaluz, y las luchas fraticidas en el seno del partido, que terminaron de saldarse con la caída de Susana Díaz, a la que Juan Espadas, auspiciado por el secretario general del PSOE, le arrebató la mayor base de Ferraz en España. Con la salida de Díaz y de todo rastro del 'susanismo' en el PSOE se le daba el último y definitivo punto a la herida que se abrió en el año 2016 entre Sánchez y quien fuera la llamada a coger las riendas del PSOE. Espadas, hace ahora casi un año, ganaba a Díaz las primarias en Andalucía y se convertía en el candidato a la Presidencia de la Junta. El socialismo lucha contra su propia y titánica historia en esta comunidad con números que apabullan: gobernó durante décadas de forma ininterrumpida desde 1982 hasta 2018; ganó diez de las once elecciones convocadas, la mitad de ellas con mayorías absolutas; alcanzó los 66 escaños en el año 1982 y fue referente indiscutible y el principal bastión del PSOE. Todo lo que pasaba por el PSOE pasaba antes por Andalucía. Ahora, Espadas- y todo el socialismo- se agarran al efecto sorpresa y repiten un lema, convertido ya en la principal idea fuerza de su campaña: solo el PSOE es capaz de "pararle los pies" a la ultraderecha en un escenario en el que la fragmentación de la izquierda, mal endémico en Andalucía, hace de ese bloque un frente poco compacto y posibilista. El propio Moreno lanza el órdago a los votantes socialistas y les pide el voto para evitar la entrada de Vox en su gobierno. Tras el golpe de Ángel Gabilondo en Madrid, Sánchez acometió una profunda remodelación en su Gobierno y algunas voces ya apuntan a una nueva renovación si se cumplen los peores augurios y con un horizonte marcado por las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2023. Quedaría para las primeras citas electorales casi un año, y en política 12 meses son siete vidas y media.

4. Ciudadanos y Marín: otra bola de partido en Andalucía En la idea de impedir que Vox forme parte de un segundo gobierno autonómico en España coincide con el PSOE otra formación política: Ciudadanos, que repite candidato. Juan Marín ha sido vicepresidente de Juanma Moreno, al que le une una amistad y una sintonía poco común entre los gobiernos de coalición PP-Vox, a juzgar por los divorcios sonados de otras parejas de baile como las formadas por Alfonso Pérez Mañueco y Francisco Igea en Castilla y León o Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado en la Comunidad de Madrid. Moreno no esconde que prefiere a Marín antes que a Olona. Incluso el 'popular' ha reconocido que ofreció a Cs llevar a sus consejeros dentro su lista y los naranjas rechazaron la oferta de diluirse en el PP. Ciudadanos vive ya cada proceso electoral como una prueba de fuego en la que se juega la vida misma. La formación 'naranja' se volatilizó en la Comunidad de Madrid, se desangró en Cataluña y pasó a la irrelevancia en Castilla y León donde solo el candidato consiguió un escaño, casi simbólico. Ahora en Andalucía pasa de hablarle de tú a tú al PP en 2018- cuando los 'populares' sacaron 26 diputados y los 'naranjas', 21- a la posibilidad de no formar grupo parlamentario propio, en el mejor de los resultados que le otorgan las encuestas, o directamente quedar fuera del Parlamento andaluz. Salvo giro inesperado, Cs sigue avanzando en su caída libre y si se materializa su salida del gobierno andaluz, ya solo podrá agarrarse a una pieza importante de peso institucional: la de la Vicealcaldía del Ayuntamiento de Madrid. En el análisis poselectoral será clave ver hacia donde se trasladan esa veintena de escaños que puede perder la formación de Inés Arrimadas y que tienen como posibles destinatarios al PP, que rozaría esa mayoría absoluta deseada; a PSOE, que busca recomponerse en su feudo; o Vox, que puede pescar en el voto más a la derecha de Cs.

5. Macarena Olona busca 'empadronarse' en San Telmo Y frente a la caída al vacío de Ciudadanos, Vox solo crece y crece en cada cita con las urnas. Los de Santiago Abascal ya lo avisaron hace meses, antes de que Castilla y León se cruzase y adelantase a Andalucía en el calendario electoral. Va a por todas en esta región y ha escogido como candidata a una de sus figuras más relevantes, Macarena Olona, con polémica de por medio por su empadronamiento exprés en Salobreña (Granada). "Aquí comenzó todo" repiten. Y es que en Andalucía fue donde por primera vez esta fuerza consiguió representación en España. Tras este Parlamento, vino meses después el Congreso de los Diputados, donde Abascal llevó al partido a ser la tercera fuerza nacional. Y de ahí a aumentar su representación en cada proceso electoral, hasta llegar a tocar poder institucional en Castilla y León. Quieren repertir la gesta y lanzan el órdago: exigen a Moreno entrar en su gobierno si necesita sus votos. "Que se olvide de gobernar en solitario", le dicen. Su misión es superar los 12 diputados obtenidos en las pasadas elecciones y no hay encuesta que no incremente su representación en esta comunidad que también ven como plataforma para seguir avanzando en su crecimiento sin freno hacia las elecciones generales. Y para ese fin y como viene siendo habitual, Santiago Abascal se mimetizará con su candidata y protagonizará junto a ella cada mitin de campaña, como ya hizo con Rocío Monasterio y Juan García-Gallardo.

6. Por Andalucía y la fragmentación de la izquierda A la izquierda del PSOE, la comunión entre partidos brilla por su ausencia. Hasta seis partidos (Podemos, IU, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz) forman Por Andalucía, con un nacimiento de esta coalición más que accidentado por las negociaciones 'in extremis' hasta última hora. Con su candidata, Inmaculada Nieto (IU), que ganó la partida al cabeza de lista que proponía Podemos, Juan Antonio Delgado, Por Andalucía tiene como objetivo ilusionar a los desmovilizados votantes de izquierda y ser una formación clave para un posible gobierno alternativo al PP y al bloque de derechas. Pero de momento han conseguido destacar por sus desencuentros y errores a la hora de presentar la candidatura y que ha ocasionado importantes roces entre Podemos e IU. Nieto se ha convertido en la 'candidata de Yolanda Díaz'- Pablo Iglesias desveló que Díaz quería que ella fuese la elegida y que Podemos se "cuadró" ante su decisión- y la vicepresidenta la 'amadrinó' en la Feria de Abril. Inma Nieto está aún lejos de ser un referente como lo fue Antonio Maíllo, exlíder de IU en Andalucía, quien consiguió fraguar un acuerdo en 2018 con Teresa Rodríguez en una candidatura conjunta que posteriormente y por diferencias en el seno parlamentario se desintegró con la expulsión de ocho diputados, entre ellos la propia Rodriguez, que formó su propia candidatura, sumando una papeleta más a las opciones que los electores andaluces tienen por la izquierda. De momento, en la batalla de las encuestas la fusión Podemos e IU sin Rodríguez se sitúa en torno a los ocho escaños, frente a los 17 obtenidos en las anteriores elecciones.

7. Adelante Andalucía saca la bandera del 'nacionalismo andaluz' De esta forma, Teresa Rodríguez prefiere volar sola y se reivindica como el verdadero partido andalucista en esta cita electoral. Será la tercera vez en la que la dirigente gaditana opte a la Presidencia de la Junta, aunque en esta ocasión lo hace con la refundada Adelante Andalucía (Anticapitalistas, Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista y Defender Andalucía). Rodríguez, pieza clave de Podemos en sus orígenes, llevó a esta fuerza al Parlamento andaluz, cuando consiguió en 15 diputados en 2015. En 2018 sumó tres más con Adelante Andalucía, pero ahora en estas elecciones, sin Podemos ni IU, las encuestas le otorgan una representantación simbólica en el Parlamento. En el promedio realizado por RTVE.es el PP suma en solitario más que toda la izquierda junta (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía). La propia Rodríguez ha pedido a los partidos de izquierda que cesen las agresiones en campaña para "frenar el ascenso de la derecha", mientras que Inmaculada Nieto se ha mostrado convencida de que estas fuerzas unidas podrán "revertir" la "tendencia preocupante" que dibujan los sondeos. De momento, Nieto prefiería no debatir con Rodríguez en los debates electorales en campaña- el 6 de junio en RTVE y el 13 en Canal Sur- y recurrió su participación, aunque finalmente la Junta Electoral permite a la de Adelante Andalucía participar.

8. Yolanda Díaz arrancará su "proceso de escucha" tras el 19J De momento no tiene el peso sobre su espalda de asumir el resultado, bueno o malo, de estas elecciones ya que, aunque Nieto es su candidata, Díaz se desmarca de la suerte que corra esta nueva coalición el 19J. La vicepresidenta sigue sin definir del todo el que podría ser su proyecto electoral de cara a las generales pero esta unión en Andalucía se puede considerar un primer tanteo de la propuesta política que estaría organizando, alejada del protagonismo único de un partido. Precisamente después de estas elecciones arrancará de forma definitiva ese "proceso de escucha" con la plataforma 'Sumar' tras el que decidirá si compite o no por llegar a La Moncloa. Escasísima fue su presencia en las últimas elecciones de Castilla y León y en esta campaña que arranca este jueves no parece que vaya a volcarse, frente a otros líderes que prácticamente 'vivirán' en Andalucía en las próximas dos semanas. Se espera que participe en los dos mítines principales de Por Andalucía, a los que también acudirán la líder de Podemos, Ione Belarra, e Irene Montero. La vicepresidenta segunda y las ministras 'moradas' tratarán de escenificar una sintonía y comunión que no han mostrado en los últimos meses, ni siquiera dentro del gobierno de coalición. Sí se volcará en campaña con su candidata el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, que participará en una decena de actos ante el "reto importante de la izquierda" en estos comicios.

9. RTVE, escenario del primer asalto RTVE será el escenario del primer asalto de esta contienda y lo que en ese debate se diga y se escenifique puede marcar el resto de la campaña electoral. A juzgar por lo dicho ya en precampaña los focos están claros y habrá que observar al detalle el 'feeling' y la 'piel política' que muestren Moreno y Olona, con perfiles y estilos más que distintos- el primero evita el enfrentamiento y el 'cuerpo a cuerpo' y la segunda protagoniza bronquísimos cara a cara en cada sesión de control del Congreso de los Diputados-. Ese enfrentamiento promete dar momentos de alta tensión, mientras que Marín tratará de sacar la cabeza en el bloque conservador para reivindicar su papel de centro y de bisagra para evitar a la ultraderecha en el gobierno. Espadas buscará el duelo directo con Moreno reivindicándose como la única fuerza capaz de liderar de nuevo una Junta de izquierdas y le invitará en vivo y en directo a firmar ante notario que no pactará con Vox, lo que pondrá en un aprieto al 'popular' que, aunque no lo quiere, no lo descarta. Está por ver cómo queda la lucha a la izquierda del PSOE y finalmente Teresa Rodríguez confrontará cara a cara con Nieto tratando ambas de pescar en el mismo caladero de votos. Con la presencia de Rodríguez el ambiente se caldeará en el debate a juzgar por los muy intensos duelos que la ex de Podemos ha protagonizado en el Parlamento andaluz con todas las fuerzas políticas. Se agitará al máximo el miedo a la entrada de Vox al gobierno andaluz y habrá clásicos en todas las campañas andaluzas: el caso de los ERE volará como arma arrojadiza hacia el PSOE y 'Gürtel' y 'Kitchen' sonarán como respuesta para atacar al PP. Todos apelarán al voto útil, que es el propio, claro; y todos llamarán a concentrar el voto para evitar el desastre que trae el de enfrente.