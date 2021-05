No ha habido un vuelco en las encuestas y Edmundo Bal no ha conseguido dar la sorpresa: Ciudadanos no llega al 5% de los votos en las elecciones a la Comunidad de Madrid, pierde sus 26 diputados y se queda sin representación en la Asamblea. Aunque prácticamente todos los sondeos situaban a la formación naranja fuera de la cámara autonómica, el partido de Inés Arrimadas se ha aferrado durante la campaña a la esperanza de obtener representación y condicionar un futuro Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Con casi un 3,57% de los votos, la lista encabezada por el exabogado del Estado Edmundo Bal no ha superado uno de los mínimos más exigentes en España. Los resultados ahondan en la crisis de Ciudadanos, que ve crecer el fantasma de su desaparición al quedarse fuera de la comunidad más importante donde gobernaba. El declive del partido ya comenzó con el desplome en las elecciones generales de noviembre de 2019, cuando perdió 47 diputados y tres millones de votos, y se consumó con la caída en las elecciones catalanas del año pasado, donde pasó de primera a séptima fuerza.

Bal, un prestigioso jurista curtido en mediáticos casos como el Procés o la trama Gürtel, fue la apuesta personal de Arrimadas para reflotar a un partido arrinconado por Ayuso y Vox en el espectro de la derecha madrileña. Albert Rivera lo fichó en 2019 y más tarde, como portavoz en el Congreso, se convertiría en una pieza fundamental del Ciudadanos refundado de la nueva líder del partido.

Con el escrutinio casi culminado, Bal no ha dudado en calificar de "mal resultado" el obtenido por su partido, aunque ha advertido de que es malo también "para los madrileños y para los españoles" y para el "proyecto de unión y concordia" que ha defendido en campaña.

"No hemos sabido convencer a la gente", ha reconocido el candidato. "Nos han robado los debates, las propuestas y la oportunidad de tratarnos como compatriotas, como vecinos", ha denunciado. Sin embargo, ha advertido de que no dan por terminada la andadura de la formación y que seguirán trabajando desde este próximo miércoles para volver a estar presentes en las elecciones autonómicas de 2023.

Arrimadas quiso recurrir a una figura independiente en lugar de al líder regional del partido, Ignacio Aguado, vicepresidente con Ayuso, en un contexto en el que Ciudadanos se descompone y pierde sus caras más reconocibles. La moción de censura en Murcia desató la marcha de cargos destacados del partido, como Fran Hervías o Toni Cantó, dos senadores y varios diputados autonómicos, lo que dejó a la formación muy débil a las puertas de una de las campañas electorales más importantes en su breve vida.

La presidenta del partido ha agradecido los votos recibidos "en un escenario de enorme polarización". "Seguiremos trabajando juntos por una España sin bandos", ha escrito en Twitter.

Apuesta por la moderación Durante toda la campaña, Ciudadanos apeló a la moderación y a huir de los extremos. Según ha repetido en múltiples ocasiones Bal, él se encuentra tan alejado de Vox como Unidas Podemos. "No vamos a tener un Gobierno de Vox con los votos de Ciudadanos. Frente a uno de los polos no podemos responder con el otro polo", afirmó Bal. Ciudadanos se vio aislado en una campaña polarizada desde el inicio. Ayuso, ante la irrupción de Pablo Iglesias en el terreno electoral, planteó los comicios en términos de "comunismo o libertad" y la izquierda pidió votar para defender la democracia y hacer frente al fascismo. El segundo debate electoral, en la Cadena SER, supuso un punto de inflexión. Los candidatos de la izquierda se negaron a seguir en el encuentro tras la negativa de Vox a condenar las amenazas contra Pablo Iglesias, y dejó a Bal en una incómoda posición. Defendió no levantarse de la mesa y aseguró que "en democracia no hay nada tan grave como para irse de un debate".