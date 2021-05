Difícil resultado para el Partido Socialista en estas elecciones del 4M. "No nos lo esperábamos", ha reconocido Ángel Gabilondo, la cabeza de una candidatura que ha llevado al PSOE a su peor resultado histórico en unas autonómicas en Madrid y a perder el liderazgo entre la izquierda, superado mínimamente en votos y empatado en escaños por Más Madrid. Con más del 99% escrutado, los 16,94% de los votos para los socialistas en 24 diputados, 13 menos de los que consiguieron en las autonómicas de 2019. El PSOE lastra a la izquierda como único partido dentro de este bloque que no mejora sus resultados y ni siquiera suma con Más Madrid y Unidas Podemos para alcanzar los 65 diputados que ha obtenido el PP de Isabel Díaz Ayuso, mucho menos para la mayoría absoluta (69).

"Siempre he intentado afrontar y resolver los problemas de los ciudadanos, he tratado de ofrecer y he ofrecido propuestas sosegadas para que pudiéramos vérnoslas con los problemas de la ciudadanía", ha afirmado Gabilondo al reconocer su derrota en Hotel Princesa Plaza. "A veces he tenido dificultades para abrirme paso y plantearlas sosegadamente y, obviamente, no lo he logrado y lo lamento", ha reconocido. El líder socialista ha felicitado el resultado al PP, pero se ha comprometido a "seguir trabajando" para "evitar la confrontación y la tensión" porque "Madrid no necesita eso" sino "estar unida". "Yo soy Ángel Gabilondo y este es el PSOE", ha sentenciado.

En dos años, Gabilondo ha pasado de ser el ganador de las elecciones autonómicas de 2019 con 37 diputados a quedarse como tercera fuerza a una distancia de más de 40 respecto a Ayuso, la única con posibilidades de ser investida presidenta.

Gabilondo ha logrado el peor porcentaje de votos de la historia del PSOE en la región, que hasta ahora era del 25,43% que él mismo obtuvo en 2015, la primera vez que se presentó como candidato. Pero, además, también bate el récord en menor número de escaños para el Partido Socialista, que hasta ahora, se situaba en los 32 que logró en 1995 Joaquín Leguina.

En este contexto, el candidato socialista ha reconocido desde la "tristeza" que no se esperaban estos resultados, pero ha asegurado que, con la "entereza", analizarán y reflexionarán estos resultados para dar "respuesta a lo que quiere Madrid". Aún así, ha asegurado que para él sigue siendo un orgullo estar representando al PSOE: "Nuestro proyecto está vivo. Dentro de dos años volveremos de nuevo a las elecciones y estos dos años vamos a mostrar la vitalidad y hacer ver hasta qué punto somos capaces de analizar aquello que tenemos que reorientar. Felicidades a quienes han tenido mejores resultados pero nosotros seguiremos luchando por aquello que queremos".

El PSOE lastra a la izquierda madrileña “Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones”, le dijo Gabilondo al candidato de Unidas podemos, Pablo Iglesias, durante el primer y único debate electoral completo de la campaña. Toda la izquierda estaba dispuesta a entenderse y, por primera vez en 26 años, parecía que los partidos aparcaban sus preferencias para ir juntos frente a un enemigo común, salvar la “democracia” frente al “fascismo” y evitar un Gobierno el PP con “la ultraderecha”. Pero el PSOE ha lastrado a la izquierda como el único partido dentro de este bloque que empeora sus resultados, ya que Más Madrid y Unidas Podemos suben cuatro y tres diputados, respectivamente. El PSOE se ha quedado a tan solo unas centésimas de los 16,97% de los votos que ha obtenido la candidatura de Mónica García, que se sitúa también en 24 diputados. De esta forma, la suma de los tres partidos se queda en 58 escaños, a siete de los que ha obtenido el PP y a once de la mayoría absoluta. La consecuencia más inmediata de este hecho ha sido la dimisión de todos sus cargos por parte del líder y candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Los socialistas se hacen solo con dos municipios En el mapa de Madrid, el PSOE pinta el rojo en apenas dos puntos, los dos únicos municipios donde los socialistas han sido la primera fuerza: El Atazar, al norte de la región, con un 34,92% de los votos; y Fuentidueña del Tajo, al sureste, donde el Partido Socialista ha logrado un 34,05% de diputados. Y en Navaredonda y San Mamés el PSOE ha empatado al PP en un 31% de los votos. En Madrid capital, el PSOE ha resultado ser tercera fuerza con un 16,5% de los votos, por detrás del PP (44,8%) y de Más Madrid (17,95). Y el llamado ‘Cinturón rojo’ de Madrid, los feudos tradicionales de la izquierda (como Fuenlabrada, Getafe, Móstoles, Alcorcón, Pinto, Arganda del Rey, Rivas Vaciamadrid y Coslada), se ha teñido finalmente de azul. El PP ha vencido en todos estos municipios.