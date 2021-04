Expectativas electorales:

Gabilondo no gana ninguna encuesta ante el fuerte tirón de Ayuso, pero sí es el candidato más votado entre la izquierda en todas. El CIS preelectoral otorga al PSOE 38 escaños, los mismos con los que ganó las elecciones de 2019, y la suma con Más Madrid y Unidas Podemos se quedaría en 68 escaños, justo la mitad de los que conforman la Asamblea de Madrid y a uno de la mayoría absoluta. El bloque de izquierdas empataría al de la derecha, conformado por PP, Vox y Ciudadanos. Pero Gabilondo quiere formar o pactar un gobierno con Más Madrid y Ciudadanos y, según las encuestas, esto no sería posible. El CIS deja fuera al partido naranja de la Asamblea regional al no alcanzar el umbral del 5% de votos necesarios para gtener representación.

La única opción que parece posible para que Gabilondo gobernase un Ejecutivo “progresista” sería entenderse con las dos formaciones que tiene más a su izquierda y superar el veto a pactar con Iglesias.