El candidato del PSOE a las elecciones en Madrid el próximo 4 de mayo, Ángel Gabilondo, ha hecho un llamamiento a los votantes de Ciudadanos a elegir entre “una opción vinculada a la ultraderecha o una progresista” y ha añadido que con su voto al partido naranja en las últimas autonómicas “fortalecieron un Gobierno fallido y estéril” en la Comunidad.

"Ellos tendrán que ver qué prefieren hacer", les ha trasladado en una entrevista en La Hora de la 1, donde ha defendido su propuesta de una opción "progresista, centrada, con las manos abiertas, que huye del extremismo y que quiere abordar los problemas de los ciudadanos", entre los que ha situado la "vacunación, la lucha contra el virus, la resolución de los problemas socioeconómicos y la reconstrucción social". "Pido que, en vez de plantear los problemas en otros ámbitos, nos centremos en eso y lo hagamos con moderación", ha insistido.

En este sentido, Gabilondo ha asegurado que apoyar a Ciudadanos "es volver a hacer un Gobierno -de Cs- apoyando al PP" y con Vox "cada vez más incorporado a él". "Me dirijo a esos votantes. Entiendo que no es la mejor opción para Madrid y para España apoyar un Gobierno que tiene experiencia fallida y en su corazón la extrema derecha", ha incidido.

En este sentido, ha recalcado que él rechaza no solo el “extremismo” de Vox, sino también el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, días después de que Gabilondo se volviera a negar a pactar un Gobierno con él en la Comunidad. Afirma que no admite unas elecciones “planteadas en términos de marxismo frente a fascismo”. Sin embargo, reconoce que con Unidas Podemos el PSOE se ha “entendido bien” en la Asamblea de Madrid.

Pero ha recordado que Iglesias pronosticó que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acabaría entrando en la cárcel, y ha rechazado ese tipo de argumentos. En cambio, de Ayuso ha criticado que “en Madrid se ha hecho política de exaltación y creación de un personaje”.

“Yo digo sí a un proyecto centrista y de transformación”, ha insistido. Ha reconocido, sin embargo, que una vez hablen los ciudadanos en las urnas no “excluye a nadie” para “acordar o negociar”.

La exclusión de Cantó y Conde obedece a "las reglas de la democracia"

Entre otras cuestiones, Gabilondo ha valorado que la sentencia que establece que Toni Cantó y Agustín Conde sean excluidos de la lista electoral del PP es una decisión judicial que "tiene que ver con las reglas del juego limpio de la democracia". "Me parece razonable que si no reúnen las condiciones para ser elegido ni para elegir no estén en las listas", ha insistido.

Frente a las críticas del PP contra el PSOE por haber denunciado la candidatura encabezada por Isabel Díaz Ayuso, Gabilondo ha argumentado que "defender el cumplimiento de la legalidad democráticamente y que lo haga además un juez no es nunca impedir el buen juego democrático".

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid acordó este domingo que el exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas Toni Cantó y el exalcalde de Toledo Agustín Conde sean excluidos de la lista electoral del PP al considerarlos "inelegibles" por no estar inscritos en el censo electoral vigente.

Por último, ha asegurado que en materia fiscal: “No vamos a tocar los impuestos, los madrileños no van a pagar ni un euro más”. Preguntado sobre por qué firmó una propuesta con Más Madrid en la Asamblea para una subida fiscal, Gabilondo ha afirmado que "en estos momentos es mejor para Madrid no tocar la fiscalidad". Ha asegurado que la propuesta se presentó sin que hubiera un horizonte de elecciones y ha recordado que el futuro Gobierno será por dos años -antes de unas nuevas elecciones-, por lo que ha insistido en que ahora no se puede pedir a la ciudadanía hacer "más esfuerzos".