El candidato del PSOE a las elecciones autonómicas en Madrid del próximo 4 de mayo, Ángel Gabilondo, se abre a pactar con Cs o Más Madrid tras las elecciones, pero descarta incluir a Unidas Podemos para formar un hipotético gobierno, ya que rechaza los planteamientos "extremistas" de Pablo Iglesias. "Prefiero con este Iglesias no", ha declarado Gabilondo en una entrevista en La Sexta.

El candidato socialista ha lamentado "las cosas como están planteadas, en este clima de confrontación, extremismo, no quiero eso".

"Espero que eso no evolucione en esa dirección, pero planteadas así las cosas no quiero. No descalifico a Iglesias, comparto muchos puntos de vista. Esto no es una negativa a él, sino a cómo plantea la cuestión en Madrid. No puede ir por esas vías de confrontación y así planteadas las cosas, no", ha explicado.

01.21 min Los partidos cruzan acusaciones de cara a las elecciones en Madrid

"Me intranquilizaría que alguien con un planteamiento radical estuviera en el Gobierno", en especial cuando "dentro de dos años hay elecciones otra vez", ha añadido.

Gabilondo, no obstante, ha destacado la buena colaboración que ha tenido con el grupo de Unidas Podemos- IU Madrid en Pie en la Asamblea regional.

"Cs se equivocó" En cambio, Gabilondo se abre a pactar con Cs y Más Madrid. "Es lo que querría y lo que quería en 2019, me parecía que así se construía un espacio plural, abierto, y Cs optó por otra cosa. Ha sido un error y nos ha traído a esto", ha explicado Gabilondo. "Se equivocó Cs uniéndose al PP con el apoyo de Vox. Ahora quiero que eso no suceda", ha insistido. Sánchez apuesta por un gobierno "serio" en Madrid frente al "narcisismo" de Ayuso Sobre la lista que conformará su equipo ha asegurado que será un listado de personas "con capacidad para ocupar responsabilidades de gobierno".