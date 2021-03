Las Cortes de Castilla y León acogen este lunes el debate y previsiblemente la votación de la primera moción de censura de la historia autonómica, presentada por el PSOE para desbancar de la Presidencia a Alfonso Fernández Mañueco (PP) y de la Vicepresidencia a Francisco Igea (Cs), aún sin los apoyos suficientes para prosperar pero en un ambiente de dudas tras la marcha de una procuradora de Cs.

La sesión se produce casi dos semanas después de que el PSOE registrara en las Cortes la moción de censura, el pasado 10 de marzo, día en el que los socialistas, junto a Cs, presentaron una iniciativa en el mismo sentido en la Comunidad de Murcia e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Madrid, disolvió la Asamblea y decidió convocar elecciones para evitar un movimiento similar.

Las cuentas no le salen todavía al socialista Luis Tudanca, candidato a la Presidencia en esta iniciativa, pero su voluntad de trabajar "hasta el último minuto" para lograr apoyos se vio reforzada el viernes cuando el hasta este momento monolítico Grupo de Ciudadanos se quebró con la marcha de la salmantina María Montero, ahora procuradora no adscrita, lo que motiva que el PP y Cs pierdan su mayoría en la Cámara, al sumar 40 y no los 41 necesarios.

Montero dejó Cs entre críticas por la falta de liderazgo y de imposición en el Grupo, además de por incumplimientos y cambios de criterios de la Junta de Castilla y León, pero pese a las dudas generadas por ese movimiento, la dirección autonómica ha dado por "desactivada" la moción de censura por confiar en que nadie más seguirá el mismo camino.

El PSOE necesita seis escaños más Además de la unidad, lo que rompió la marcha de Montero es la fiabilidad sobre la visión que tiene Cs sobre sí mismo, por lo que, pese a posicionamientos públicos en las redes sociales, asegurando que votarán 'no' a la moción, todas las miradas estarán puestas en el voto que emitirán los parlamentarios naranjas, además del Grupo Mixto, con los votos de UPL (1) y Por Ávila (1) aún por decidir. Los socialistas, con 35 procuradores y que fueron la formación más votada en las elecciones de mayo de 2019, necesitarían el apoyo de al menos otros seis escaños. Cuentan con los dos de Podemos, cuyo portavoz, Pablo Hernández, ya ha garantizado su respaldo, mientras que los cuatro restantes -a la espera de lo que vote el procurador de UPL, el de Por Ávila y la disidente de Ciudadanos- tendrían que salir de la formación naranja. Tanto el vicepresidente de la Junta y procurador de Cs, Francisco Igea, como el portavoz del Grupo Parlamentario de Cs, David Castaño, han reiterado en los últimos días su 'no' al PSOE, con críticas abiertas por considerar que Tudanca está tratando de encontrar tránsfugas en las filas naranjas, y la propia líder nacional de Cs, Inés Arrimadas, ha llamado personalmente a Mañueco para tranquilizarle. Pero ya nadie se fía del todo y de hecho el sábado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aprovechando un acto del partido en Ávila, mantuvo una reunión con el partido Por Ávila, que cuenta con un procurador en el Grupo Mixto de las Cortes de Castilla y León y está integrado en su mayoría por excargos y exmilitantes del PP, con el ánimo de acercar posturas, no sólo para la votación de la moción de censura, sino también para lo que pueda venir después al carecer ya de la mayoría absoluta garantizada. "La estrategia de Sánchez es romper los pactos y la estabilidad de las comunidades donde no gobierna y lo que quiere hacer es controlarlo", afirmó Mañueco en Ávila, antes de advertir de que "eso no va a ocurrir: no ha ocurrido en Murcia, no ha ocurrido en Madrid y no va a ocurrir en Castilla y León". 00.46 min Mañueco afirma que la moción en Castilla y León no prosperará