El candidato del PSOE a las elecciones del 4M, Ángel Gabilondo, ha sorprendido a todos este miércoles durante el primer debate televisivo de la campaña. Lo ha hecho al cambiar su "con este Iglesias no" por una mano tendida al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias: “Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones”. Por su parte, la candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, no ha aclarado si está dispuesta a pactar o no con Vox.

Gabilondo se ha mostrado abierto a pactar con Iglesias por primera vez justo hacia el final del debate, después de semanas de reiterar su rechazo al líder de Unidas Podemos por su "extremismo": "Confío en contar con el apoyo de Unidas Podemos para cerrar al paso al Gobierno de Colón. Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones".

Sin embargo, no ha aclarado que quiera incorporar a Unidas Podemos en un Gobierno liderado por él si logra sumar una mayoría que le convierta en presidente, como sí ha hecho siempre con Más Madrid. Así se ha dirigido a su candidata, Mónica García, justo antes de sus palabras hacia Iglesias: "Mónica, podemos sumar. Creo en un gobierno progresista y podemos gobernar".

Gabilondo, por contra, ha dicho rechazar un posible gobierno con Vox o con el PP porque "atentan contra los valores humanos más básicos". En cambio, ha pedido por otra parte el apoyo a los votantes de Ciudadanos que quieran un "Gobierno serio, para que voten distinto".

Y es que, durante el debate, Gabilondo ha centrado buena parte de sus ataques a Ciudadanos, a cuyos votantes lleva apelando también desde el inicio de la campaña.

Sin embargo, la diana de todas las críticas de la izquierda en el debate ha sido Isabel Díaz Ayuso por la gestión durante la pandemia. Y, mientras la izquierda ha mostrado tener buena sintonía y ha rechazado entrar en críticas mutuas, los candidatos del bloque de centro derecha sí han cargado con dureza unos contra otros. Durante las dos horas que ha durado el debate, han sido especialmente tensos los enfrentamientos en cuanto a los fallecidos por coronavirus, los 'menas' o las colas del hambre.

Por otra parte, ha reconocido que PSOE y Unidas Podemos tienen "propuestas diferentes" , especialmente en materia de fiscalidad . "Tendremos que trabajar para que haya políticas de izquierdas", proseguido, y ha defendido que su formación es "garantía" de que si éstas se firman en un papel, se cumplan. Así, ha insistido en su propuesta de subir los impuestos a las rentas más altas : "Si queremos que la Sanidad esté mejor, hará falta que los que más tienen se esfuercen un poquito más". Gabilondo, sin embargo, insiste en que no quiere "tocar" los impuestos y prefiere dejarlos tal y como están.

Tras el debate, Iglesias ha celebrado ante los medios de comunicación el cambio de postura de Gabilondo y ha respondido así al ser preguntado por esta cuestión: "Claro que sí, tenemos doce días para seguir trabajando y para demostrar que, para ganar a la derecha, no se puede hacer lo mismo que la derecha".

Ayuso insiste en un Gobierno en solitario y no aclara si pactará con Vox

Según las encuestas, Gabilondo y Ayuso son los dos únicos candidatos con opciones de encabezar un Gobierno en Madrid en un escenario tras el 4M en el que Ciudadanos se quedaría sin representación. En este contexto, el candidato socialista ha dejado de mirar al partido naranja para formar un gobierno con ellos y Más Madrid, como ha ido haciendo durante la campaña.

Ayuso, por su parte, ha pedido a los madrileños que le otorguen en las urnas la "fuerza" para un Gobierno en solitario. "Pido tener fuerza para que esta vez sí me dejen gobernar en libertad y que la asamblea no frene las medidas necesarias para salir adelante", ha afirmado, refiriéndose a su anterior gobierno con Ciudadanos, con el que mantuvo roces durante toda la legislatura.

De hecho, ha vuelto a defender que ha convocado elecciones anticipadas porque se "niega" a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "se acostumbra a llegar a las instituciones derrocando" a los gobiernos por medio de "mociones de censura", "hiciera lo mismo en Madrid" con el apoyo de Cs. Y ha dado a entender que, en solitario, el PP tendrá un Gobierno "austero" y "más reducido", únicamente con diez consejerías en lugar de las 13 actuales.

Sin embargo, no ha respondido explícitamente a si piensa reeditar su coalición con Ciudadanos -algo que en cualquier caso parece imposible- o está dispuesta a pactar con Vox, partido al que también ha criticado por su postura sobre los menores extranjeros no acompañados, una materia que ha centrado buena parte de las críticas de todos los partidos contra la candidata de este partido, Rocío Monasterio.

Muy claro, sin embargo, ha sido Edmundo Bal (Cs), quien ha apostado por reeditar la coalición con el PP. "Las encuestas dicen con fortuna que Gabilondo e Iglesias no van a sumar, no se va a reeditar esa fotocopia del Gobierno de España que es auténticamente un desastre", ha afirmado. En cambio, ha asegurado que "el dilema es evidente" ya que las dos únicas opciones con un Gobierno de PP-Cs o PP-Vox, según él. "El dilema es si los madrileños quieren que la imagen de Madrid al ir a negociar a Europa sea con Rocío Monasterio, que es antieuropeísta, o si es con la sensatez de Cs, entre un partido que promociona la ciencia u otro que no cree en las vacunas", ha proseguido.

Monasterio, por su parte, ha dejado claro que "los votos de Vox van a ser la clave para frenar que entre la izquierda en Madrid". "Vamos a ser la clave para que no se gobierne cediendo o arrodillándose a las políticas de izquierda que tanto daño han hecho a la región", ha proseguido, y ha aclarado: "Si ganamos, aceptaremos los votos de aquellos que quieran hacer frente a la izquierda, y si alguien necesita nuestros votos, se los daremos para frenar a la izquierda".