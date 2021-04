19:52

Iglesias afronta este debate con muchas ganas, según han trasladado fuentes de Unidas Podemos. Según afirmó ayer el candidato de la formación morada, el encuentro dará comienzo a "otra campaña". "Unidas Podemos no existiría si no hubiera habido debates en televisión, donde las propuestas no van mediadas, donde ciudadanos pueden ver a los ciudadanos haciendo propuestas sin que otros se las expliquen", aseguró la víspera.