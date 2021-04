Recién comenzada la campaña para las elecciones autonómicas de Madrid, las encuestas siguen dando como claro vencedor al PP. De llegar a las urnas el 4 de mayo con las proyecciones actuales, la candidatura de Isabel Díaz Ayuso sacaría más del 41 % de los votos, según el promedio de DatosRTVE, que se transformaría en 60 escaños. Es el doble de lo que obtuvo en las elecciones de 2019, lo que le dejaría al alcance de una mayoría absoluta que tendría que sustentarse en Vox.

En los últimos días, el 'efecto Ayuso' continúa. La candidata del PP ha arañado casi un punto y la última encuesta de Gad3 -con trabajo de campo en torno al 15 de abril- le da hasta un 44 % de los votos, la estimación más alta hasta la fecha.

Los sondeos más recientes también confirman otra tendencia: la de Vox, que continúa ligeramente a la baja. La candidatura de Rocío Monasterio lograría el 9 % de las papeletas, la misma proporción de votos que cosechó en las elecciones autonómicas de 2019. Las últimas encuestas alejan las probabilidades de que Vox se quede fuera de la Asamblea, aunque los datos de transferencias de voto de la última encuesta del CIS apuntaban a fugas considerables hacia el PP.

Y una semana más, Ciudadanos sigue alejándose de la Asamblea. Encadenando varias semanas por debajo del 5 % de los votos, su candidato, Edmundo Bal, no tiene garantizada a día de hoy la entrada en el parlamento regional. Partía de un 19,4 % de los votos: ahora está en el 4,2 %, y ninguno de los sondeos más recientes estima que supere el umbral del 5 %.

Enfrente, el apoyo al bloque de la izquierda perdería fuelle de confirmarse estos porcentajes. PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos no llegan al 44 % del voto, por el 47,5 % que sumaron hace dos años.

Mientras que en la derecha el PP está consiguiendo concentrar el voto, en la izquierda no ocurre lo mismo con el PSOE . La intención de voto a Ángel Gabilondo también continúa bajando . Los socialistas -que hace dos años fueron la primera fuerza con el 27,3 % de los votos- conseguirían ahora un 24 %, medio punto menos que la semana pasada.

PP y Vox sumarían sin Ciudadanos

La conversión a escaños del promedio de encuestas deja una Asamblea en la que el bloque de derecha sumaría sin necesidad de Ciudadanos: el PP se quedaría a nueve escaños de la mayoría absoluta (que está en 69), pero con Vox, que a día de hoy mantendría su representación y conseguiría un total de 72 diputados.

Los 64 escaños restantes se repartirían entre los partidos del bloque de izquierda: 35 para el PSOE, 18 para Más Madrid y 11 para Unidas Podemos.

Este escenario en el que Ciudadanos no consigue ningún diputado parece el más probable hasta la fecha, teniendo en cuenta la tendencia de las últimas semanas. No obstante, cabe la posibilidad de que el partido naranja acabe superando esa barrera, que no está tan lejos del porcentaje que le asigna el promedio.

En ese caso, y dependiendo de los votos que consigan PP y Vox, podrían plantearse escenarios en los que Ciudadanos tuviera, incluso, un papel decisivo en la formación de Gobierno.