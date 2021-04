Las últimas encuestas sobre las elecciones del 4M en la Comunidad de Madrid dan como clara vencedora en votos a la 'popular' Isabel Díaz Ayuso con alrededor del 39,6 %, según el promedio elaborado por DatosRTVE a partir de los sondeos publicados en las últimas semanas. El más reciente, la encuesta preelectoral del CIS difundida este mismo lunes no sin polémica por la asignación de escaños.

El PSOE -que ganó las elecciones de 2019- descendería ahora a segunda fuerza con el 25 % de los votos, seguido de Más Madrid con alrededor del 11,4 % de las papeletas. Vox subiría de quinta a cuarto partido con el 9,8 % y Podemos lograría el 8,4 %.

Ciudadanos sería el partido menos votado de los que actualmente tienen representación y no tiene garantizada su permanencia en la Asamblea de Madrid. Las últimas encuestas le sitúan justo en el alero con un 4,5 % de promedio. Para entrar en el parlamento autonómico hay que superar el 5 %.

Si no logra alcanzar este umbral pero se queda muy cerca, el bloque de la derecha podría no rentabilizar todos sus votos en un una comunidad autónoma donde el reparto de escaños es muy proporcional. Estaría por ver si le ocurre lo mismo que le pasó a la izquierda en 2015, cuando ganó en votos al bloque de la derecha pero no en escaños al no lograr IU el 5 %.

En las elecciones de 2019, el partido más votado fue el PSOE que logró 37 escaños con el 27,30 % de los votos. El PP alcanzó los 30 diputados con el 22,23 %, Ciudadanos fue tercera fuerza con 26 escaños (19,46 %), Más Madrid, cuarta con 20 (14,69 %), Vox irrumpió con 12 (8,88%) y Unidas Podemos - IU quedó en último lugar con 7 asientos y el 5,59 % de las papeletas.